Encuentran diario de José Saramago, olvidado en su computador

Lisboa -

El diario que llevaba el novelista portugués José Saramago en 1998, año en que recibio el premio Nobel de Literatura, fue encontrado veinte años más tarde y será publicado en Portugal y España en octubre, anunció este martes su viuda, Pilar del Río.

El sexto y último volumen de los "Diarios de Lanzarote", en las islas Canarias, donde vivió el escritor hasta su muerte en 2010 a los 87 años, fue encontrado por casualidad en un fichero del computador del autor, explicó Del Río, quien preside la Fundación José Saramago, con sede en Lisboa.

"Yo pensaba que todo esto había sido publicado. Pero, con perplejidad, me di cuenta que nadie se había dado cuenta de que este libro existía", precisó.

No obstante, en 2001 Saramago había hecho referencia a este manuscrito. "No quisiera que, precisamente, si me ocurre alguna cosa que merezca ser contada, vengan a decirme que no lo hice", había bromeado durante la presentación del quinto volumen de los "Cuadernos de Lanzarote".

La publicación de esta obra inédita marcará la conmemoración de los veinte años del premios Nobel de Literatura 1998, concedido al autor de obras como "El Evangelio según Jesucristo" o "Ensayo sobre la ceguera", entre muchas otras. (I)