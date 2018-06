Carrie Fisher habría tenido romances con David Bowie y Freddie Mercury, según nueva biografía

Darwin Porter y Danforth Prince ponen al descubierto un pasaje de la vida de Carrie Fisher que implica a los dos astros británicos del rock, David Bowie y Freddie Mercury en su nueva biografía titulada "Carrie Fisher & Debbie Reynolds".

El libro firmado por ambos autores asegura que "La princesa Leia", de Star Wars mantuvo relaciones clandestinas con ambos cantantes, quienes engañaron a sus respectivas parejas por estar con ella.

Además de esto, la escandalosa biografía menciona que Fisher tenía apenas 17 años cuando Bowie la "introdujo" al mundo de las drogas.

Los historiadores cinematográficos revelan que Fisher fue pareja de ambas celebridades a principios de los 70′ en Londres y de acuerdo al libro, Fisher los conoció por medio de Mick Jagger, y su entonces esposa, Bianca, después de haber sido invitada con su madre, Debbie Reynolds, a una fiesta.

Bowie ya era famoso por su personaje andrógino y sus extravagantes atuendos, y Fisher se sintió atraída por alguien que "había hecho del mundo un lugar mejor para los rebeldes y los extravagantes". En ese entonces Bowie estaba casado con la modelo Angie Barnett, aunque nunca habló de ella durante su affaire de seis semanas con Fisher.

Según la biografía, Fisher le confió a su amiga íntima Joan Hackett, que Bowie "sobrevivía durante días a la cocaína bebiendo solo leche para alimentarse".

Fisher además responsabilizó al intérprete de 'The man who sold the world' por su ingreso a las drogas: "Tomé drogas con él. No tengo a nadie a quien culpar sino a mí misma por mi futura adicción, pero ciertamente él me llevó al agua para beber ".

En la biografía, "Carrie Fisher & Debbie Reynolds", que se publicará en el Reino Unido en el mes de julio, también se habla de la relación de Fisher con el líder de Queen, quien en esa época estaba en pareja con Mary Austin, quien luego se convirtió en la mujer que lo acompañó hasta su último suspiro.

Al parecer, Carrie dijo que no quería interferir con su romance, pero él desestimó sus preocupaciones. "Un tipo como yo necesita más", le habría dicho Freddie a Fisher.

La actriz, que estuvo casada con el cantante Paul Simon, también mantuvo romances con co-estrella de Star Wars, Harrison Ford y con el ex Beatle, George Harrison.

La estrella tenía cocaína, heroína y éxtasis en su sistema cuando murió el 27 de diciembre del 2016, según el informe forense. La causa de se registró como apnea del sueño. Tenía 60 años. Su famosa madre sufrió un accidente cerebrovascular un día después de la muerte de su hija. (E)