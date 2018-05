El Pingüino estaría en la cinta The Batman del DCEU

Madrid -

El Universo Extendido de DC Comics (DCEU) sigue sumido en una crisis de identidad que provoca que sus historias -salvo por Wonder Woman y Man of Steel- no terminen de funcionar en la gran pantalla.

Después de las críticas recibidas por Batman v Superman, Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida, Warner Bros. quiere asegurarse remontar el vuelo en el futuro. Y entre los proyectos más inmediatos está The Batman, la película en solitario del hombre murciélago que dirigirá Matt Reeves, y que podría contar con el Pingüino como villano principal.

Justin Kroll, periodista de Variety, ha informado a través de su cuenta personal de Twitter que los estudios y Reeves están planteándose la incursión de Oswald Cobblepot como villano en el filme. La última ocasión en la que el Pingüino apareció en la gran pantalla fue en Batman vuelve, la secuela de la saga que, tras la primera y exitosa película de 1989, dirigió Tim Burton en 1992. El personaje estuvo encarnado en aquel entonces por Danny DeVito y fue, junto a la Catwoman de Michelle Pfeiffer, el villano principal del filme.

"Toma esto con pinzas, ya que las cosas están constantemente cambiando en el DCEU, pero estoy escuchando que el Pingüino podría ser la elección para ser el villano principal en The Batman", ha explicado el periodista. "Las fuentes incluso añaden que si Reeves termina decidiendo avanzar por otro lado, el estudio entonces podría convertirlo en el villano principal de Birds of Prey".

Así pues, parece que los dirigentes de Warner Bros. están completamente convencidos de que integrar al Pingüino dentro del DCEU es una buena opción para cambiar la tendencia de sus filmes.

De momento, son escasos los detalles de esta nueva película sobre el justiciero de Gotham. Es más, ni siquiera es segura la participación de Affleck como Batman. Del lado de los villanos, con el futuro de Joker en el aire, Josh Gad ha hecho campaña en redes sociales para que Warner le tenga en consideración para interpretar, precisamente, al Pingüino. Sin duda, el villano está de moda después de la increíble interpretación de Robin Lord Taylor en Gotham.

Muchos interrogantes antes del inicio del rodaje de The Batman, cuya filmación no tiene fecha. Warner tampoco ha fijado una fecha de lanzamiento para el filme de Reeves. Lo próximo del DCEU será Aquaman, filme que protagonizado por Jason Momoa y dirigido por James Wan llegará a los cines en noviembre. (E)