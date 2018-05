¿Es DC un fracaso en taquilla frente a las cintas de Marvel?

'Avengers: Infinity War', la tercera entrega de los Avengers de los estudios Marvel, recaudó $641 millones en todo el mundo en su primer fin de semana de estreno, y es probable que en unos días más se convierta en la cinta más taquillera de la historia, trono hoy ocupado por 'Avatar' (20th Century Fox/2009).

Producir esta cinta -que narra las aventuras de más de dos docenas de superhéroes ante un titán genocida que quiere destruir la mitad del universo- costó entre $ 300 y $ 400 millones. Solo el fin de semana de estreno recaudó casi todo lo que hizo en un mes de taquilla la 'Liga de la Justicia' (2017) con $ 658 millones, de DC y Warner Bros. Pero, ¿Marvel inició su reinado con cifras astronómicas como en 'Infinity War'?

Las comparaciones son odiosas, pero -en medio de las salas atestadas por fans de Marvel- se pueden hacer para conocer esta 'guerra infinita' entre el Universo cinematográfico de Marvel (MCU), que inició en 2008 con 'Iron Man' y ya acumula 19 cintas; y el Universo extendido de DC Comics (DCEU), que tiene 5 filmes y vio la luz en 2013 con 'Man of Steel'.

La batalla

Marvel fue la empresa que dio el primer paso en esta batalla, y tuvo mucha ventaja en el tiempo pues cuando el nuevo Superman interpretado por el británico Henry Cavill llegó a las pantallas, la Casa de las Ideas ya había puesto siete películas: 'Iron Man' (2008), 'The Incredible Hulk' (2008), 'Iron Man 2' (2010), 'Thor' (2011), 'Capitán América: el primer vengador' (2011), 'The Avengers' (2012), y 'Iron Man 3' (2013).

Pero si se compara la taquilla de las primeras cinco primeras películas de MCU y con las del DCEU, en el primer caso Marvel llegó a los $ 2.290 millones, mientras que DC/Warner sumó $ 3.766 millones. La diferencia es de $ 1.476 millones, unos $ 40 millones menos de lo que hizo 'The Avengers' en taquilla.

Hasta ahora ninguna de las cintas del DCEU de DC/Warner ha podido superar la barrera de los $ 1.000 millones en taquilla -situación similar a la del MCU hasta 2011 con sus cinco primera cintas-, la que se acercó más fue 'Batman v Superman: Dawn of Justice', con $ 873 millones. Por su lado solo cinco películas del MCU han ganado más de $ 1.000 millones, mientras que el resto acumulan taquillas que oscilan entre los $ 500 y $ 800 millones.

El caso Nolan

Cabe anotar que en medio de esto, DC Comics y Warner Bros habían colocado con gran éxito la trilogía del Caballero Oscuro del director Christopher Nolan, integrada por 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008), 'The Dark Knight Rises' (2012), que en conjunto suman $ 2.462 millones. Además fueron lanzadas 'Superman Returns' (2006), que hizo $ 391 millones, y 'Linterna Verde' (2011), con $ 219 millones. Sin embargo estas cintas no son parte del DCEU actual. (E)

Taquilla mundial del DCEU por orden de estreno

1. Man of Steel: $ 668 millones

2. Batman v Superman: Dawn of Justice: $ 873 millones

3. Suicide Squad: $ 746 millones

4. Wonder Woman: $ 821 millones

5. Justice League: $ 658 millones

Total: $ 3.766 millones

Taquilla mundial del MCU por orden de estreno

1. Iron Man: $ 585 millones

2. The Incredible Hulk: $ 263 millones

3. Iron Man 2: $ 623 millones

4. Thor: $ 449 millones

5. Capitán América: el primer vengador: $ 370 millones

6. The Avengers: $ 1.518 millones

7. Iron Man 3: $ 1.214 millones

8. Thor: The Dark World: $ 644 millones

9. Captain America: The Winter Soldier: $ 714 millones

10. Guardianes de la Galaxia: $ 773 millones

11. Avengers: Age of Ultron: $ 1.405 millones

12. Ant-Man: $ 519 millones

13. Capitán América: Civil War: $ 1.153 millones

14. Doctor Strange: $ 677 millones

15. Guardianes de la Galaxia Vol. 2: $ 863 millones

16. Spider-Man: Homecoming: $ 880 millones

17. Thor: Ragnarok: $ 853 millones

18. Black Panther: $ 1.334 millones

19. Avengers: Infinity War: $ 800 millones (hasta el 02 de mayo)

Total: $ 15.637 millones

