Azucena Mora: Todos extrañan a Petita Pacheco

A lo largo de su carrera como actriz, Azucena Mora ha interpretado un sinnúmero de personajes en distintas producciones televisivas y obras de teatro, sin embargo, el público siempre la recuerda como Petita Pacheco, rol que desempeñó en la serie cómica Tal para cual, que se emitió en 1990, por Ecuavisa.

De aquello guarda varias anécdotas. Recuerda que en una ocasión fue víctima de secuestro exprés, ya que el conductor en vez de trasladarla al estudio de grabación, primero la llevó a su casa para que su pareja la conozca en persona. “Él me dijo: ‘Discúlpeme, señorita, pero si yo le cuento a mi esposa que la llevé en el taxi al canal y no a mi casa, hasta me mata’. Y me llevó a su casa, llamó a su esposa, me vio, me saludó, y de ahí me llevó al canal. Fue un secuestro amoroso”, contó mientras soltaba una carcajada.

Dejó su natal Milagro a los 12 años. Aquí en la ciudad culminó la secundaria. Posteriormente empezó a trabajar como recepcionista en la oficina de un abogado hasta que Hugo Salazar Tamariz le propuso hacer teatro.

“Yo fui descubierta como las grandes estrellas... Él me invitó a los cursos de actuación que se dictaban en la Casa de la Cultura del Guayas y ahí empezó todo”, manifestó.

Comentó que su hija Anahí Tenesaca también quiso ser actriz, pero negoció con ella para que primero estudie otra carrera. “Ella es parvularia, enhorabuena, porque dos muertas de hambre no valía en la familia”, contó.

Jubilada y alejada de la TV, Azucena de 72 años y abuela de tres nietos pertenece a un grupo de baile de la tercera edad en un centro gerontológico del Seguro Social al que asiste desde hace un año. “Fui, me inscribí. Ahora bailo de todo. En Navidad y Año Nuevo tuvimos varias presentaciones”, expresó.

A pesar de que trata de realizar distintas actividades, la intérprete no ha dejado de lado la actuación. En mayo tiene planeado presentarse en la obra ‘El mal dormir’, que pondrá en escena Gestus, grupo al que pertenece desde hace varios años.

Aunque ella prefiera actuar, Azucena también ha incursionado en la dirección, lo hizo el año pasado al conducir el grupo Imagine, conformado por Luisa Pita y Luis Baque, en la obra ‘Encuentro en el parque peligroso’, y que actualmente dirige. Esta misma pieza de teatro será presentada en tres semanas en el Festival del Teatro, en Quito. (E)