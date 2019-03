Mario Canesa: La selección del ‘Bolillo’ y su rendición de cuentas

Cuando conocimos la lista de los convocados de la Tricolor para la gira por Estados Unidos, para jugar amistosos en la fecha FIFA, contra Estados Unidos y Honduras, sospechábamos desde un principio que algo andaba mal.

Y con la presentación de nuestra Selección en ambos partidos se pudo confirmar que esa percepción no estaba equivocada y lo podemos sustentar desde lo netamente futbolístico:

1) Futbolistas fuera de forma física –Cristhian Noboa, Antonio Valencia y Christian Ramírez– utilizados poco o nada.

2) Se llevó a jugadores que no estaban en un buen nivel futbolístico, como Juan Carlos Paredes, Carlos Gruezo y Alexander Domínguez.

3) No se convocó a un reemplazo en el puesto del número 9 (tras la lesión de Enner Valencia), dejando toda la responsabilidad a una promesa joven de 18 años, como Leonardo Campana, que no tiene un partido completo en primera división del fútbol ecuatoriano, pero fue el titular de la Selección mayor.

4) En la alineación se improvisó a jugadores en posiciones, lo que disminuyó su potencia, como a Renato Ibarra y a Ángel Mena.

5) Las sustituciones crearon un caos total en el funcionamiento del equipo.

6) El planteamiento defensivo fue tímido contra EE.UU. y con Honduras terminó en un desorden posicional que afectó el rendimiento de la Tri.

Terminan siendo desaprovechados los dos partidos internacionales por la deficiente planificación. Es verdad que la actual directiva de la FEF no es responsable de la contratación del Hernán Darío Gómez y sus asistentes, pero no podrán excusarse porque con el tiempo el fracaso les podría alcanzar.

Lo que reitera el DT colombiano es que hay poco respeto en las críticas que recibe y se ha involucrado en una guerra de dimes y diretes a la que comparece deslenguado. Bolillo trata los temas que interesan a la afición con sorna y se mofa del reclamo generalizado que le exige que enfrente la Copa América con firmeza y valentía y que trabaje fuerte para que nuestra Selección aspire y trate, si es factible, de ganarla, como lo han declarado todos los DT de los demás combinados.

Me parece irrespetuosa la forma burlesca en que Gómez se refirió a Jorge Célico cuando manifestó que va “a aprender de él” y que quiere “ser campeón del mundo”. Y peor cuando expresa que va a decir todo aquello que a nosotros nos gusta escuchar, por ejemplo cuando asegura: “Cuando convoqué a los muchachos y los llamé de a uno, les dije: vengan, tenemos que quedar campeones, eso lo aprendí del profe Célico”, para posteriormente reír.

Me pregunto, con qué seriedad y respeto maneja sus pensamientos. Gómez debe entender que él no está administrando su hacienda sino a nuestra Selección. Sus dichos no solo irrespetan y confrontan, también demuestran el estado de irritabilidad con que transcurren sus días frente a la Selección.

Ese estilo de discurso sarcástico, provocador e irrespetuoso ya lo sufrimos los ecuatorianos mucho tiempo. Hoy necesitamos un entrenador con madurez y que sepa reconocer sus errores. Desde mi punto de vista, el Bolillo se encasilla en el perfil de los ocurridos y los chistosos que dan vuelo a la imaginación sobre la lógica.

Si es en serio o en broma lo que dice solo él lo sabrá, pero sobre sus últimas arremetidas también él sabrá a quién van dirigidos sus dardos. Si es a la prensa, acá sabremos cómo recibirlas y analizarlas, pero me parece que su contestación “en la Copa América vamos a quedar campeones” también le llega al presidente de la FEF, Francisco Egas, que lo conminó a dejarse de aprender tanto y que vaya a jugar la Copa América a fondo, con profundas e importantes aspiraciones.

Pero lo que sí debe aclarar el presidente de la Ecuafútbol, en vista de su gravedad, es que si es verdad lo que dice el Bolillo: “Mi contrato es para las eliminatorias, no para la Copa América, hago el aviso para que no me la vayan a cobrar”.

Considero que Gómez, en su paso anterior por la Selección, se tomó demasiadas atribuciones. Por ejemplo, reveló: “Yo pongo en la convocatoria un número de jugadores, porque el resto los pone el presi Chiriboga”. O el hecho de trabajar desde su tierra natal y no aquí. Eso demostró que él tenía amplias facultades para hacer lo que le venía en gana. Con todo este ambiente convulsionado confío en que la Comisión de Selecciones de la FEF ponga los límites, que es lo mismo que ponga a Gómez en su sitio, como debe ser.

Es fundamental entender que para identificar lo que es el fútbol no es necesario hacerlo como se lo hace respecto al teatro, al que se representa con dos máscaras: la de la comedia y la de la tragedia. A los que nos apasiona el balompié lo consideramos como una manifestación de arte dentro de una cancha, con una carga emocional y social simbólica fuera de ella y que en ninguno de esos dos escenarios requiere de máscaras.

El fútbol, por su simplicidad y belleza, alguna vez fue mencionado como una gran obra de arte jamás vista, que ha soportado arremetidas de mafias y corrupción dirigencial. Y también a todos aquellos que se benefician con sus excesos, tratando de confundir con sus dichos y hechos, asemejándose más a comediantes que a sujetos activos necesarios en el fútbol.

Hay dos temas que sobrevienen a esto y el principal es que Gómez debe confesar si realmente cree que está en la capacidad de competir en la Copa América –como nosotros aspiramos– o si por estrategia provoca a las autoridades de la FEF para que den por terminado unilateralmente el contrato con las jugosas consecuencias para él.

Otra posibilidad es que Bolillo y la dirigencia lleguen a un acuerdo por mutua voluntad, que permita la resciliación del contrato existente. Y por último, la posibilidad de que la FEF condicione la continuidad del DT al frente de la Selección de acuerdo con su rendimiento en la Copa América, que también es una alternativa válida, siempre y cuando se aclare un tema: si ha sido o no contratado para dirigir dicho certamen.

Considero que la mayoría de los ecuatorianos estamos dispuestos a valorar a las personas y sus hechos. No solo por los aciertos, sino también por los contrastes, pero siempre que ellos sean el resultado del trabajo, del esfuerzo y del respeto. En ese contexto perder o ganar puede arrancar elogios y aplausos; ejemplos claros abundan, como el de Islandia en el Mundial de Rusia o el de Barcelona, cuando perdiendo la final de la Copa Libertadores en 1990, sus jugadores fueron aplaudidos de pie por todos los aficionados al terminar el partido.

Con estos antecedentes sería importante que la FEF actúe urgentemente y llame la atención, lo justo y lo necesario que exige el caso, solo así pienso habría una esperanza de que el Bolillo revierta todo el desgobierno que ha significado, hasta el momento, su conducción de nuestra Selección. Caso contrario la pérdida de tiempo, y lo que eso conlleva, significará una factura muy cara de pagar.

