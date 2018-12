Jorge Barraza: “El mundo a sus pies”

Con tal pomposidad, la pomposidad de las grandes exhibiciones de la historia, abrió su página web el ultra-ultra-madridista diario As la noticia del nuevo título del Real Madrid, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. “El mundo a sus pies”. Como si el universo futbolístico se rindiera arrodillado ante la función magistral de una orquesta de cámara, a un festival de malabares y maravillas futboleras que supuestamente nos dejará extasiados por el resto de nuestras vidas, algo que sí lograron el Santos de Pelé, el Barcelona de Guardiola, la Holanda de Rinus Michels y algunos otros en tardes inspiradas. La realidad es que en un partido que generó muchos bostezos por su ritmo apacible y por la superioridad incontestable del conjunto blanco sobre el modesto Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, el Madrid venció cómodamente 4 a 1 y conquistó su cuarto Mundial de Clubes, que sumados a sus tres Copas Intercontinentales, lo llevan a siete. Entre Champions y Mundiales lleva 20 estrellas, a las que deben sumarse casi una docena más de trofeos valiosos, aunque menos trascendentes. Nadie ha ganado tanto, ni en épocas tan distintas, un mérito que cabe reconocerle al club de Di Stéfano y Bernabéu: el de saber ganar. De ahí a “El mundo a sus pies” hay una distancia como de aquí a Júpiter. Fue una victoria administrativa, lógica, rotunda y carente de matices épicos por la humildad del rival, un rival respetuoso en exceso de los pergaminos del Real Madrid. Jugó admirándolo.

Dos líneas sobran para comentar este partido, que al menos tuvo la gracia de no ir a un alargue. La falta de equivalencia individual entre uno y otro contendiente impidieron un cotejo que debiera ser de máximo nivel, dado el marco glamoroso que rodea a esta competencia, que la FIFA de Gianni Infantino planea llevar a 24 equipos y disputa cada cuatro años (el fútbol sigue creando más torneos en tanto los años continúan empecinados en acabar a los 365 días). De haber estado River en lugar del Al Ain la vibración de esta final hubiese sido muy diferente. Pero River no supo vencer a este ignoto equipo árabe. Perdió en los penales. Hace muchos años venimos sosteniendo que los futbolistas argentinos son probablemente los peores ejecutores de penales del mundo. Durante el juego falló desde los doce pasos el Pity Martínez, un fantástico jugador, pero muy argentino a la hora de ejecutar penales. Y luego Enzo Pérez erró otro en la serie definitoria, pateando como quien arroja una piedra a un lago, con absoluto desinterés y como se pierde la mayoría de los penales perdidos: suave, anunciado y al medio.

Convengamos que River jugó nueve días antes el partido más trascendente de toda su historia: la batalla ante Boca. Y es tanto el esfuerzo mental que exige una contienda de tal magnitud que luego es difícil reenfocar al jugador y mentalizarlo para otra lucha. También acordemos que se trataba del Al Ain, no era una montaña tan alta.

Este Mundial con los campeones de los seis continentes y que apenas ocupa diez días pareció una aceptable idea en principio, pero se fue descafeinando por el desplome de los representantes sudamericanos. Por eso es más que probable que la FIFA insista con ampliar el número de participantes. Claro que si en este momento los nuestro no llegan ni a la final arrancando desde la semifinal, cuando entren cuatro europeos ya no seremos ni actores de reparto, extras apenas. Haremos de soldado en una película de Cecil DeMille.

Cuando estaba la Copa Intercontinental, bellísima en su disputa anual a un solo encuentro en Japón, Sudamérica mandaba sobre Europa. Se realizaron 43 ediciones y nuestro continente terminó ganando 22 a 21, con Peñarol, Boca y Nacional sumando tres coronas, Independiente, Santos y Sao Paulo dos. Desde que esa competición fue reemplazada por el Mundial de Clubes se realizaron 15 ediciones; 11 fueron para Europa y apenas 4 para América del Sur. Con varios agregados dolorosos: de las últimas 12, once las conquistaron los clubes europeos. Y en cuatro ni siquiera jugaron la final los nuestros. Más: en las últimas tres finales sólo llegó Gremio de los de acá. En las otras dos, el Real Madrid enfrentó al Kashima Antlers de Japón y, ayer, al Al Ain, ambos asiáticos. Y esa que disputó Gremio mejor no recordarla: fue el partido en el que el equipo de Renato Gaúcho no remató al arco en los 94 minutos que duró el juego. Bochornoso. Los números no explican todo, pero aquí hablan con elocuencia: la declinación del fútbol sudamericano es inquietante. Tan inquietante que un goleador sudamericano que anotó 37 goles en el año como Jhon Cifuente va a parar al fútbol de Egipto. Casi parece una broma. Ya no es México o la Segunda de Rumania, ¡Egipto…! Significa que hay más poder en esa liga que en varias de las sudamericanas.

Este Mundial con los campeones de los seis continentes y que apenas ocupa diez días pareció una aceptable idea en principio, pero se fue descafeinando por el desplome de los representantes sudamericanos.

El Mundialito, así lo llaman en España; otros, para demeritar al Madrid le dicen “el Teresa Herrera”, aquel notable torneo amistoso que se juega desde hace décadas en La Coruña, lo que demuestra que, aunque nosotros le adjudicamos una importancia enorme, ellos lo ven como un recreo invernal. Este Mundialito, no obstante, le viene de perlas a Solari (su primer título) para tomar aire y afianzarse en el banco del Madrid, aunque él sabe que si resbala en la Champions o en la Liga nadie recordará esta experiencia emiratí. Debería ganar todo para archivar el saco de provisional y ponerse el buzo titular. Igual, en su interinidad el Indiecito va tomando decisiones. Y ayer dio una muestra de que tiene la personalidad para hacerlo: dejó en el banco una vez más a Isco y Asensio, y esta vez no los hizo entrar ni un minuto. No pueden sentirse partícipes del logro. Venían siendo titulares por inercia, sin justificarlo con rendimiento. Y Solari los desbancó, al punto de que Isco estaría con un pie afuera del club a final de temporada y Asensio deberá replantearse su carrera en el club. Solari transmitió una consigna: no hay concesiones, juega el que está mejor. Bien.

El técnico rosarino les ha dado confianza y está sacando lo mejor de Gareth Bale y de Karim Benzemá, dos jugadores de indudable calidad futbolística, aunque cuestionados por su escasa implicación el primero y por su indolencia el segundo. Aunque no marcó goles, el francés hizo ante el Al Ain cuatro o cinco toques tan sutiles, tan suyos... Y Bale le anotó un triplete al Kashima. El madridismo les reclama a ambos regularidad a lo largo de la temporada, no brillo ocasional. El Madrid va de menos a más en la temporada y, aunque el Kashima y el Al Ain no son medida, va mejorando su imagen para cuando se defina la temporada.

El diario Marca, más realista y ubicado, tituló mejor: “El mundo sigue siendo del Madrid”. Eso sí es indiscutible. (O)