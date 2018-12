Israel Rodríguez: ‘Es un gran problema para Angulo no tener a Ayrton’

Para Israel Rodríguez, “Liga de Quito no es un superequipo” y “Emelec ha hecho buenos partidos en Casa Blanca”. El exportero eléctrico lo dijo este jueves en el programa City Noticias, de Radio City, al hablar de las posibilidades azules en la final de vuelta de este domingo, tras haber igualado a 1 la noche del miércoles en el Capwell. También habló de los acompañantes del goleador Bryan Angulo.

Pero con la agudeza que lo distingue al opinar sobre balompié, Rodríguez se refirió a otros temas que tienen que ver con la actualidad de eléctricos y albos antes del duelo que decidirá al monarca del 2018. Se le consultó por qué Emelec jugó bien solo 20 de 70 minutos.

“Dije que sería complicado porque Liga no es un equipo vistoso ni elegante, pero tiene un técnico (Pablo Repetto) resultadista y que sabe lo que quiere. Además, las estadísticas demuestran que todo este 2018 ha sido negativo para Emelec cuando jugó con Liga. Así lo peloteen Liga no se apresura y lo que vimos (el miércoles) fue la réplica de cómo ellos le han sabido manejar los partidos a Emelec en el Capwell”.

No obstante, Rodríguez apuntó: “Liga (Q) no es superequipo y este no es un campeonato de los mejores. No hay un equipo deslotado y Liga ni Emelec ha hecho una campaña extraordinaria. Del montón, los dos son lo mejorcito. Emelec ha hecho buenos partidos en Casa Blanca, aunque su año no ha sido bueno en la altura porque hay jugadores con los que no pasa nada en la Sierra, como (el argentino Joel) López Pissano. A Liga le juega a favor lo psicológico porque sabe que con el 0-0 es campeón”.

No creo que Mariano Soso vaya a cambiar a cuatroo cinco jugadores, pero hay varios que definitivamente no le están rindiendo.

Israel Rodríguez, exgolero eléctrico

Se le consultó qué tanto le pesa a los millonarios no tener en su plantel varios futbolistas de jerarquía como los que fueron decisivos en los títulos del 2013, 2014, 2015, y 2017 (Enner Valencia, Gabriel Achilier, Fernando Gaibor, Ángel Mena, Jorge Guagua, Miler Bolaños, Ayrton Preciado, y los ahora suplentes Pedro Quiñónez, Marcos Mondaini y Óscar Bagüí).

“Emelec no tiene más. No va a recuperar a las figuras que han pasado recientemente porque fueron muy bien vendidas. Por ejemplo, no tiene el mediocampo de hace cuatro o tres temporadas y ese es el problema. Tiene un gran definidor (Bryan Angulo), pero él necesita de grandes sociedades como la que tuvo con (Ayrton) Preciado. No tenerlo a Ayrton es un gran problema para el Cuco porque Joao Rojas es una lágrima más. Los futbolistas que juegan con la cabeza agachada no valen. Rojas es un correlón con habilidades, pero sin la inteligencia de Ayrton y otros”. Además, “López Pisano no es jugador para Emelec, es muy lagunero”. (D)