Lo que siente Dani Alves por la final River-Boca fuera de Sudamérica

París -

"Jugar un River-Boca fuera de Sudamérica es la mayor vergüenza que he visto y que veré como jugador de fútbol y como sudamericano", lamentó el defensa brasileño del París Saint-Germain Dani Alves en un vídeo publicado este viernes en Instagram.

"No es posible que gente que no ha tenido nada que ver tenga que pagar por algunos maleducados y ahora no puedan ver la final porque la han cambiado a Europa", explicó Alves, antiguo jugador del FC Barcelona.

La Conmebol anunció el jueves que la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate (2-2 en la ida), suspendido dos veces el pasado fin de semana por los graves incidentes fuera del estadio Monumental, se jugará el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. (D)