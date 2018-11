'Ecuador 2' en Copa Libertadores 2019, última ilusión de Barcelona

No todos los anhelos se diluyeron este año aún para Barcelona, club que, sin embargo, no depende únicamente de sí para salvar una tormentosa campaña en la que no pudo conseguir su principal objetivo de alzar su estrella nacional 16.

A los canarios, ya clasificados a la Copa Libertadores 2019, todavía les queda el reto –si deciden aceptarlo– de situarse directamente en la fase de grupos de dicho torneo continental. Mas aquello solo será posible –como Ecuador 2– si mantienen su segunda posición en la tabla acumulada y Liga de Quito se corona campeón sin necesidad de finales, este mes.

“Vamos a luchar hasta el final”, había reiterado el presidente torero, José Francisco Cevallos, respecto de la carrera hacia el título; sin embargo, al no darse la ansiada celebración, la arenga parece soltar aún ciertos destellos de pertinencia.

Para salvar la campaña, además de quedar a expensas de los albos, Barcelona deberá evitar que Emelec le arrebate la segunda ubicación de la clasificación global en las últimas dos fechas de la segunda etapa. Al momento, los canarios acumulan 76 puntos y los azules 74.

El elenco de Guillermo Almada recibirá el domingo a Técnico Universitario, plantel que ya sucumbió en el estadio Monumental en julio (2-0), por la primera fase. También en Ambato, el Rodillo Rojo no pudo este año con los toreros en dos ocasiones. (D)