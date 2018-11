Novak Djokovic consiguió el pase a cuartos en el Masters 1000 de París

París -

El serbio Novak Djokovic, que será el lunes el nuevo número 1, y el suizo Roger Federer, ausente en este torneo desde 2015, se clasificaron este jueves para cuartos de final del Masters 1000 de París.

Djokovic, que busca un quinto título en Bercy (nuevo récord), se benefició del abandono de bosnio Damir Dzumhur (52º del mundo) cuando 'Djoko' ganaba 6-1, 2-1. Su rival solicitó en varias ocasiones los servicios de fisioterapia.

El serbio, que se aseguró la víspera ser nuevo número 1 del mundo tras la baja por una lesión abdominal de Rafa Nadal, se enfrentará por un puesto en semifinales el viernes ante el croata Marin Cilic (7º del mundo).

"Si me lo hubieran dicho hace cinco meses. Siempre he creído en mí, pero era muy improbable entonces, teniendo en cuenta mi clasificación (22º) y cómo jugaba y cómo me sentía en la pista", declaró Djokovic este jueves en la rueda de prensa. "Sabía que podía lograrlo, recuperar mi mejor juego. Pero ha sido rápido", sonrió.

El regreso de Federer

Junto a Djokovic, el gran protagonista del día en Bercy era Roger Federer (número 3 mundial), que llevaba tres años sin competir en esta cita bajo techo en París.

"El ambiente ha estado muy bien, el recibimiento de los espectadores. Poder darles las gracias y saludarles era importante para mí. He echado de menos jugar aquí", admitió Federer tras su triunfo.

El miércoles había avanzado ronda sin jugar por la baja de su rival y este jueves derrotó a sus 37 años por 6-4 y 6-3 al italiano Fabio Fognini (14º). El jugador helvético se enfrentará en cuartos al sudafricano Kevin Anderson (6º) o al japonés Kei Nishikori (11º), que se miden en el último partido de los octavos. Federer está ahora a tres victorias de conquistar su torneo número 100, después de lograr el número 99 el pasado domingo en Basilea, su ciudad natal. (D)