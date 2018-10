José Francisco Cevallos dice que no hace campaña política

Turbulenta ha sido la última semana para Barcelona y para su presidente, José Francisco Cevallos, quien acudió a la justicia ordinaria para responder por deudas y demandas contra el club. No obstante, el exarquero se niega a revelar el monto del déficit canario (a los socios toreros les dijo que lo hará en marzo del 2019).

Cevallos, quien también fue acusado –por los socios Eberhard Graetzer y Jorge Jiménez– de hacer campaña política por su precandidatura a prefecto del Guayas, habló ayer de ese tema, de la continuidad de Juan Ignacio Dinenno y del caso de Michael Arroyo (EL UNIVERSO ha hecho dos pedidos al área de prensa de Barcelona para entrevistar al dirigente y otra solicitud a la secretaria de Cevallos, pero todavía no ha recibido respuestas).

Del argentino Dinenno, goleador canario con 13 tantos, Cevallos señaló que está por tomarse una decisión respecto a la continuidad del atacante.

“En las próximas semanas tenemos que tomar una decisión sobre si compramos el 50 % de su pase. Es un excelente profesional, pero el tema económico lo estamos analizando porque se trata de hacer una inversión de gran magnitud”, comentó.

Cevallos aclaró que se hará un estudio porque “después nos van a cuestionar los que sabemos (no especificó quiénes) porque compramos jugadores. Las decisiones hay que tomarlas de buena manera, para beneficio del club”.

También fue consultado por los reproches al manejo económico del club que hizo Jiménez, exmiembro de su directorio, quien aseveró que la deuda bordea los $ 41 millones.

“Él dijo que tiene documentos; que los enseñe. Son calumniosas y maliciosas sus declaraciones. Vamos a estar atentos al tema porque es muy fácil hablar desde fuera. Él estuvo adentro (de la dirigencia) y vio las complicaciones (económicas)”, expresó Cevallos.

El 28 de septiembre pasado diario El Comercio reprodujo una respuesta de Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente administrativo: “En la auditoría se reveló que la deuda total era de $ 27 millones, pero a eso había que sumarle contingencias por $ 14 millones”. El rotativo añadió: “Las declaraciones del directivo se contraponen a las que dio en marzo del 2016, cuando dijo que el valor certificado más contingencias y cargas impositivas, podría llegar a $ 32 millones. Ante esa contradicción, el dirigente se negó a dar un valor exacto del déficit actual del equipo”.

Arroyo, ‘tema sensible’

Del informe de Luis Zambrano, director de la Unidad Antidopaje de la FEF, que ratifica que “hubo un intento de evasión” de Arroyo para evitar la prueba antidopaje tras el Clásico, del pasado 14 de octubre, el amarillo pidió que se “archive” la causa. “No hay nada tipificado que diga hemos violado el procedimiento de la toma de muestra de Arroyo. Por eso pido que se archive. Es un tema sensible y estaremos al tanto porque si vemos que hay malicia buscaremos acciones legales”, manifestó.

Cevallos remató con el tema político: “Yo no estoy haciendo campaña. Me reúno como cualquier ciudadano más, preocupado por las necesidades de la provincia. No he anunciado nada (si será candidato). La propuesta existe y la estoy analizando”.

Pretemporada 2019

José Cevallos dejó abierta la posibilidad de que el cuadro amarillo realice su pretemporada, el próximo año, en Uruguay, país del técnico Guillermo Almada.

Reemplazo

En lo futbolístico, el DT Almada busca sustituto en la defensa para Xavier Arreaga, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

13 goles

Ese número de anotaciones ha marcado Juan Ignacio Dinenno, en 37 partidos que se han jugado del campeonato nacional. El argentino llegó este año a Barcelona.

$ 29,5

Millones

Según Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero torero, ese valor ha pagado la dirigencia en deudas del club. Esperan hacer públicos los pagos en la web amarilla.

Existe la propuesta (para ser candidato a la Prefectura), aún no he decidido nada. Lo estamos analizando con la familia.

José Cevallos, presidente canario.

(D)