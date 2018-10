Mario Canessa: El fútbol ecuatoriano, en horas inciertas

La gira de la Selección al Medio Oriente terminó siendo como nos habíamos imaginado: un largo viaje a tierras exóticas y lejanas, allá donde todo lo que brilla es oro y donde Ecuador jugó contra la dueña de casa, Catar, y la invitada Omán. Los dos combinados árabes no tienen ninguna historia en el fútbol, salvo Catar, que es la anfitriona del próximo Mundial.

Catar obtuvo la sede en una elección cuestionada porque la gran influencia de los petrodólares demostró su poder, tanto que por primera vez en la historia de los mundiales cambia la fecha de su realización habitual en su temporada de verano para que el certamen se desarrolle entre noviembre y diciembre, evitando las altas temperaturas de las tierras arábigas.

La gira fue inútil desde el punto futbolístico, y al margen de los malos resultados demostró que la convocatoria estuvo condicionada por los intereses de los clubes. Se buscó evitar impactar el calendario de partidos del campeonato nacional, por lo que la obligatoriedad FIFA quedó tan solo en enunciado lírico porque en nuestro país no tiene la fuerza para imponerse. Bajo esas limitaciones no se pudo avanzar en el proceso de crear la nueva era de la Selección que tanto promociona el DT Hernán Darío Gómez y, por ende, sin los más importantes jugadores, los que más destacan en el torneo local no pueden ser convocados por la liberación e independencia que disfrutan los clubes desde la creación de la LigaPro.

Con estos parámetros rígidos cualquier planificación no puede realizarse y lo habíamos advertido con la suficiente anticipación. Recomendamos que no era el momento para que la actual directiva de la FEF, a pocos meses de culminar su periodo, contrate un DT de la Tri para un periodo de cuatro años. Además, porque su actuación iba a comenzar en una época en que los clubes se concentran en obtener el título y otras opciones que otorga el certamen, como son la Copa Libertadores y la Sudamericana. Efectivamente así sucedió. Entonces era obvio que cualquier planificación iba a caerse de bruces, como lamentablemente también ocurrió, y lo que quedó fue participar en amistosos. Para reunir platita para pagar las mensualidades del cuerpo técnico colombiano.

Pero lo que me llamó la atención es la frescura del Bolillo Gómez al declarar a los medios de comunicación que la gira fue inútil, que fue mal organizada y que no sirvió para sacar conclusión alguna. Todos nos quedamos absortos ante esa crítica directa que hace el DT a su Federación. Ante eso uno solo puede suponer que el Bolillo quiere abrir el paraguas o tal vez quiera tomar una distancia prudencial de la actual directiva de la FEF, considerando que estamos a las puertas de un cambio de directivos.

La dirigencia del balompié ecuatoriano debe ser consciente de que está en juego la esperanza que tiene el aficionado en que retornen mejores días para la Tricolor. No quiere saber más de improvisaciones, de discusiones estériles entre directores técnicos y dirigentes, de seleccionados irresponsables, sino de planificaciones que se cumplan, de relaciones entre FEF y LigaPro coherentes y con un propósito estructural y orgánico. Pero si no es así se corre el riesgo en el fútbol ecuatoriano de que se pierda la fe –con el impacto que esto puede producir–.

Hoy mismo vivimos un momento de incertidumbre cuando los principales medios de comunicación del país, en sus secciones deportivas, discuten si en el tema del club Macará –uno de los opcionados a ganar la segunda etapa– su presidente, Miller Salazar, está o no inmerso en una situación entre el soborno o la extorsión tras los audios filtrados en las redes sociales y por las declaraciones de las partes activas del presunto delito.

Claro que es importante que el presidente Carlos Villacís manifieste que “se actúe con todo el rigor del reglamento y según la ética de procedimientos” y “que se sanee ahora o no se hará nunca”.

Mientras la LigaPro ha creado la Dirección de Integridad e Investigación y suspende cautelarmente al dirigente deportivo Miller Salazar Gamboa para cualquier cargo o dignidad en la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, la FEF abrió un expediente disciplinario para juzgar los hechos y las conductas de los participantes. Las horas inciertas se apoderan de la fe de la comunidad futbolera del país.

Ante este nuevo escenario penoso, en el que nuevamente el balompié nacional se debate entre el campo fiscal y el deportivo para dilucidar tan engorroso tema, me pregunto si se han preocupado del aspecto crucial: ¿cuánto más puede deteriorarse la imagen de nuestro fútbol con estos bochornosos sucesos?

Anhelamos que nuestro fútbol salga bien librado de este atolladero y que se pueda soldar este eslabón de fe que se requiere con urgencia. Nos imaginamos cuánto más puede disminuirse por los resultados y configurar así la época más caótica de la historia del fútbol ecuatoriano. Hacemos fuerza para que no sea así, porque lo que más necesita nuestro deporte en general, y en especial el fútbol, es que el aficionado crea en sus dirigentes, en sus decisiones, en los árbitros, en los clubes de sus amores, en sus jugadores. Caso contrario la teoría del caos se adueñará de nuestro destino.

El reconocido periodista deportivo Carlos Víctor Morales, en una de sus redes sociales, publica algunas reflexiones válidas: “El personaje que denuncia los supuestos sobornos sigue muy fresco, haciendo una gira de medios, hablando y acusando con el ventilador prendido”. ¿El denunciante de los actos de corrupción trabaja solo? ¿Con alguien? ¿Para alguien? ¿O pertenece a una red mafiosa? Recordando la frase “piensa mal y acertarás” podría agregar: ¿Existe algún complot desestabilizador? ¿Esa desestabilización tiene algún trasfondo político? Todo puede suceder en la dimensión desconocida.

Cuando deberíamos comentar sobre cuántos jugadores que participan en el torneo doméstico están listos para ser transferidos a mercados importantes internacionales o viendo a nuestros clubes en instancias importantes de las copas internacionales, o que nuestra Selección mejoró en el ranking mundial, o que podamos soñar en competir con opciones en la próxima Copa América, o si la etapa del campeonato nacional sigue abierta para los seis primeros opcionados, más bien seguimos comentando que la última presentación de la Selección fue un viaje inútil y preguntándonos si el fútbol ecuatoriano es un círculo mafioso y que si lo sucedido es ¿soborno o cohecho?

Si es así, que el último apague la luz y cierre la puerta porque no queda otra. (O)

