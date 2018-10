Los homenajes a Jorge Delgado y Galo Pulido

El tema de hoy debió ser el Clásico del Astillero, la mayor fiesta del fútbol nacional, pero las declaraciones de José Francisco Cevallos, su malhumor al responder al cuestionamiento periodístico sobre la situación financiera de Barcelona, los ocho partidos sin conocer la victoria, el millonario déficit que no se reduce pese al alegado pago de una cuantiosa cifra de dólares, las malas contrataciones y las deudas a los jugadores, ha contribuido a devaluar la cita deportiva antaño tan convocante.

Y lo peor es que ese derroche de aspereza ocurrió antes y después de un acto que merecía otra conducta: el descubrimiento de un busto al último de los jugadores que edificaron la idolatría de Barcelona: Jorge Delgado Guzmán. Contrasta esta actitud con la que observa cuando le hablan sobre su precandidatura a prefecto del Guayas, siempre que no le mencionen la obligación ética de renunciar a la presidencia del superendeudado club del Astillero para no incurrir en el aprovechamiento político de la alicaída popularidad de Barcelona.

Fueron muchas las jornadas heroicas de Jorge defendiendo la valla canaria desde que llegó al club procedente de la selección del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte en 1948. Era la época del nacimiento de los torneos intercolegiales, que tantas figuras dieron al deporte guayaquileño, hasta que la estupidez burocrática terminó con ellos. En 1949 Jorge ya era suplente del valeroso Enrique Romo en pleno proceso de afianzamiento de la idolatría. Ese mismo año se dio la final del intercolegial entre Vicente Rocafuerte y Aguirre Abad. Era tanta la calidad de esos certámenes que el arco vicentino era defendido por Delgado y el del Aguirre Abad por Alfredo Bonnard, el mejor portero ecuatoriano de todos los tiempos.

Cuando Barcelona enfrentó a Millonarios, aquel memorable 31 de agosto de 1949 (el partido terminó en las primeras horas del 1 de septiembre), Delgado estuvo en el banco en espera de la oportunidad que no llegó, pero fue parte de la conquista de un triunfo que puso el hierro y el cemento en el monumento de la idolatría que fue creciendo año a año con nuevos dirigentes y nuevos jugadores, todos ellos conscientes de su responsabilidad, hasta que llegaron los que buscaron solo el lucro, la popularidad y los réditos políticos.

Andaba por los 20 años Delgado cuando debutó en primera categoría. Y fue a lo grande porque salió al césped del viejo estadio George Capwell el 14 de mayo de 1950 en el compromiso amistoso de Barcelona y Litoral, campeón de Bolivia. El ídolo salió triunfador 5-1 en una exhibición brillante del Quinteto de Oro, la delantera que pasó a la historia como la mejor de todas las épocas, integrada por José Negro Jiménez (después Jorge Mocho Rodríguez), Enrique Pajarito Cantos, Sigifredo Cholo Chuchuca, José Pelusa Vargas y Guido Andrade.

Jorge Delgado provenía de una familia muy deportiva y de un barrio legendario –Rocafuerte y Tomás Martínez–, en el que el deporte era una actividad diaria entre la muchachada. El primero que brilló en el deporte fue Jorge Delgado Cepeda, un gran arquero que defendió la divisa del Patria en los torneos federativos de los años 20. Sus hermanos Hugo y Luis Fernando fueron notables microtenistas, y Julio César –mi consocio de la LDE– fue un gran corredor de maratones y cross country.

Cuando se retiró del balompié, Jorge Delgado Cepeda empezó en el periodismo con el seudónimo Don Geo y fue parte del primer programa deportivo en la historia de la radio ecuatoriana: La Hora Olímpica, en Ondas del Pacífico, dirigido por Washington Delgado Cepeda.

En 1952 Jorge ya era el guardameta titular de Barcelona. Tuvo partidos brillantes en los que lucía agilidad, colocación y seguridad de manos en una época en que los arqueros no usaban guantes. Varias veces me he referido al que se considera el partido consagratorio de Jorge: aquel ante Millonarios que vino por la revancha en 1952. El 21 de mayo Barcelona enfrentó al equipo colombiano que venía de vencer a Real Madrid en la capital española, a la que había sido invitado para celebrar el cincuentenario del club merengue.

Fue un inolvidable encuentro que señaló una nueva victoria para el Ídolo del Astillero ante Millonarios, que había incorporado a los afamados cracks extranjeros Julio Cozzi, Ismael Soria, Hugo Reyes, Antonio Báez, Raúl Pini y Reinaldo Mourin, y era llamado ya El Ballet Azul. El argentino Juan Deleva, que jugaba ese año en Unión Deportiva Valdez, marcó el gol de la victoria, pero el gran responsable de la segunda caída de Millonarios fue Jorge Delgado Guzmán. Soberbios tiros de Di Stéfano, Reyes, Mosquera y Castillo fueron bloqueados en sensacionales atrapadas o espectaculares barridas que frustraron el esfuerzo de los artilleros visitantes, bien apuntalado por Eduardo Tano Spandre y Juan Zambo Benítez. Esa noche, en el más grave compromiso de su carrera, Delgado obtuvo la más estruendosa ovación que el público le dedicara en toda su carrera.

Una institución comunitaria muy respetable, el Ancón Club de Los Ángeles, celebró el 6 de octubre pasado una gala de conmemoración de los 198 años de la independencia de Guayaquil en su sede social de Gardena, California, tal como lo viene haciendo desde su fundación hace 45 años. El Guayaquileño de 2018 fue proclamado Galo Pulido Barzola, uno de los jugadores guayaquileños más recordados por la parcialidad emelecista. Pulido asistió acompañado de su familia y su gallada angelina: Eloy Carrillo, Roberto Lowndes, Kiko Fernández y el gran pintor Luis Burgos Flor.

Galo fue el producto de otro de los semilleros ya desaparecidos: las Ligas de Novatos. Integró uno de los equipos juveniles al que se ha calificado de incomparable, el famoso Sagrario, en el que formaron en su adolescencia, junto con Galo, futuros cracks como Jorge Mawyín, Jorge Bolaños, Walter Arellano, Milton Pérez, Teodoro Ruiz y muchos otros grandes dominadores del balón.

Su paso por Emelec empezó cuando lo llevaron a jugar en el equipo juvenil que dirigía el maestro Mariano Larraz. Ese equipo en el que formaron Carlos Maridueña, Felipe Mina, Roberto Tomalá, Jorge Bolaños, Brambilla, Salavarría estuvo mucho tiempo invicto y dejó una huella muy profunda en el recuerdo. Dotado de una rara habilidad con el balón era también un gran manejador del equipo.

Ya en primera categoría estuvo un tiempo a la sombra de Jorge Bolaños, hasta que una lesión de este le dio la titularidad. Cuando el Pibe de Oro volvió se le hizo imposible a Fernando Paternoster privar al equipo del talento de Pulido, por lo que decidió que los dos jugaran juntos, pese a la crítica que pronosticaba que siendo los dos armadores del equipo iban a chocar. “Los inteligentes no chocan nunca”, aseguró el sabio maestro argentino y la delantera de Emelec empezó a tejer maravillas. Junto a los más grandes de la historia eléctrica, como uno de los varios integrantes de los Cinco Reyes Magos, Galo Pulido quedó en la historia.

Jorge Delgado como jugador, beisbolista, automovilista, profesor vicentino, preparador físico, colega periodista y mejor amigo merece todos los homenajes. Igual Galo Pulido, gran jugador, orgullo de los ecuatorianos en Estados Unidos y ciudadano ejemplar. Los dos están en el recuerdo de un fútbol que conoció mejores días.

