José Francisco Cevallos piensa en ‘salir campeones’

José Cevallos, presidente de Barcelona, no pierde la ilusión y cree que sí es posible que Barcelona gane la etapa para disputar el título con Liga de Quito (próximo rival de su equipo). El titular amarillo confía en que los toreros puedan volver a la senda del triunfo y dejar la tercera posición, con 17 puntos, a cinco del líder Macará (22).

“El que no se sienta con la capacidad o pensar que no podemos ser campeones, no puede ser de Barcelona, y estoy hablando de técnicos, jugadores y dirigentes. En los momentos difíciles se ven las cosas, pero hay que asumir las responsabilidades y salir adelante”, dijo el titular canario, ayer en rueda de prensa.

Cevallos aspira a que el equipo adiestrado por el uruguayo Guillermo Almada pueda vencer a los dirigidos por otro charrúa, Pablo Repetto, a quienes no han podido vencer en esta temporada (dos derrotas por 2-1 y 0-1 en Quito y Guayaquil y el reciente empate 0-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado).

“Merecíamos haber ganado en Quito (el pasado domingo) y romper la historia de 21 años (sin vencer a los albos en su escenario deportivo), ya en un momento se logrará, pero nunca se bajarán los brazos. Liga nos ganó aquí (en Guayaquil), es un rival complicado, pero acá mismo se han conseguido grandes triunfos”, comentó el también exportero de los amarillos.

“Me gustó, y eso es el orgullo de tener el plantel que tenemos, las declaraciones de Tito Valencia (dijo que quien no aspira a ser campeón con los toreros no debe estar en el equipo). Eso nos motiva y así debemos pensar, ser ganadores. En momentos difíciles hay que salir a frentear y en eso siempre me van a ver asumiendo toda responsabilidad”, insistió Cevallos.

Terminará periodo

El mandato de Cevallos concluirá el próximo año y el actual titular canario ratificó que estará en el club hasta el final de su periodo y que aún no está definida su postulación a una dignidad política.

“Aún no lo sabemos (ser candidato a un cargo de elección popular), pero en el estatuto no nos lo prohíbe, tampoco pedir una licencia”, concluyó Cevallos.(D)

13 goles

Ese número de unidades a favor tiene Barcelona en la segunda etapa. Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada han recibido nueve anotaciones.