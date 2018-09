Vinicio Angulo: No sabría decir si yo soy el favorito de Maradona

Con tres goles el ecuatoriano Vinicio Angulo hizo que el estreno de Diego Maradona fuera feliz con los Dorados de Sinaloa, en el torneo mexicano de ascenso. Al delantero de 30 años, que jugó en Barcelona y Emelec, entre otros clubes, le emociona ser dirigido por el que para algunos es el mejor futbolista de todos los tiempos. El guayaquileño le conversó ayer a Diario EL UNIVERSO que les dice a sus amigos: “Ya me puedo retirar del fútbol tranquilo porque conocí a Maradona”.

En el debut de Maradona como DT de Dorados usted compartió el protagonismo.

Estoy muy contento por haber marcado tres goles cuando Maradona debutó como DT de los Dorados de Sinaloa. Para ese partido con los Cafetaleros todos los medios de comunicación centraron su atención en nuestro plantel y en cada acción de Maradona. Nuestro equipo necesitaba la victoria y lo importante es que se consiguió.

¿Cuáles fueron las instrucciones de Maradona? ¿En qué hizo hincapié en las primeras prácticas?

Con Paco Ramírez, el extécnico, teníamos otro estilo, pero Diego nos pidió jugar de otra forma, tener más unidad en la cancha. Eso generó un giro de 180 grados. En mi caso, Maradona me pidió ser más ofensivo.

¿Qué le dijo Maradona por sus tres goles?

Estaba muy contento, felicitó a todo el equipo por el triunfo. A mí me dijo: “Sos una fiera”, un calificativo que usan los argentinos para elogiar a los jugadores. Nos quedamos sorprendidos cuando supimos que Maradona iba a ser nuestro técnico; fue algo de la noche a la mañana. Quién no quiere tener a Maradona como entrenador. Antes del partido Diego me pidió que aprovechara mucho la velocidad y el juego aéreo. A mis compañeros les sugirió que tiraran muchos centros al área para beneficiarse de mi condición en la cancha.

¿Le regaló Maradona el reloj (marca Hublot, edición King Power Maradona. El de cerámica cuesta $ 25.200 y el de oro, $ 43.600) que la prensa azteca dijo que le daría por hacer tres goles?

No me ha regalado nada, no he escuchado nada de eso. Y si me da un obsequio tendría que hacerlo también para todos los jugadores que fuimos parte de esa victoria.

¿Cómo ha sido el trato personal con Maradona?

Bueno, no solo conmigo, sino con el resto del equipo. Apenas nos estamos conociendo, él se irá acercando de a poco a cada uno, diciéndonos qué va a necesitar. Estamos muy bien y se trabajará para mejorar en la parte ofensiva.

¿Imaginó que algún día conocería a Maradona?

¡Imagínese! Nunca se me cruzó la idea de que lo conocería, de que lo tendría como técnico. Tenerlo aquí es algo que aún no lo puedo creer. Les decía a algunos amigos: ‘Ya me puedo retirar del fútbol tranquilo porque conocí a Maradona’.

¿Qué se siente ser dirigido por Maradona, campeón mundial en México 1986?

Es algo que no tiene explicación. Diego fue una figura a nivel mundial, uno de los mejores jugadores del fútbol. Estoy muy contento de tenerlo como entrenador, espero aprender mucho de él. Nuestro equipo también tiene que absorber rápidamente todo lo bueno que él posee.

¿En qué es distinto a otros técnicos que ha tenido?

Toda la historia que tiene Maradona lo vuelve diferente a los técnicos que he tenido, tanto en Ecuador como en México. Y por lo que ha sido Maradona como jugador, él supera a los demás estrategas que me han dirigido.

Usted se ha ganado un nombre en el fútbol de ascenso mexicano, pero ¿por qué no ha tenido una oportunidad en primera?

Por pequeños detalles, como por ejemplo haciendo algo mal para que las cosas no estén bien. Desde el 2015 cuando llegué a México he hecho buenos torneos. Se trabaja mucho ahora para que Dorados llegue a primera.

Acá se dice que usted ya es el jugador favorito de Maradona. ¿Es cierto?

No sabría decirle eso. Dorados tiene un plantel muy amplio y creo que cada uno de los jugadores trata de hacer las mejores cosas en el puesto en el que el entrenador nos ponga. Tuve la oportunidad de marcar en el debut de Maradona, pero habrá partidos en que ya no convierta goles y el panorama en la cancha cambiará. Pero estoy tranquilo y espero poder seguir así, con la idea de hacer lo correcto como equipo. (D)