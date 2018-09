Luis Andrés Chicaiza: Por el estilo de Barcelona me acoplaría ahí

Luis Andrés Chicaiza (26 años) afirma que vive uno de los momentos más importantes de su carrera porque en esta temporada es titular y pieza indiscutible en Delfín. El volante ofensivo, nacido en Otavalo, experimentó este año el roce internacional jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores y, en agosto pasado, fue convocado por primera vez a la Selección para entrenar en el microciclo del DT Hernán Darío Gómez. El ‘10’ de los cetáceos habló con este Diario, el pasado viernes.

¿Con base en qué ha construido su carrera?

Todo lo que hoy soy se lo debo a mi padre (exjugador del Imbabura, Deportivo Otavalo y Deportivo Quito del mismo nombre) porque estuvo conmigo en los momentos amargos. Me ha enseñado a madurar y crecer. Hoy estoy viviendo uno de los momentos más importantes de mi vida.

¿Cuáles fueron los momentos amargos?

Cuando salieron oportunidades en ciertos clubes y me las negaron, me cerraron las puertas. Fue duro porque fui con la intención de buscar un puesto, fui a buscar una oportunidad, pero te complican por muchos factores que no dependen de lo futbolístico. Mi padre me dio a entender que la perseverancia te lleva a alcanzar cosas grandes.

¿Qué sensación le dejó su primera convocatoria?

Fue una experiencia muy bonita. Para mí no fue un simple microciclo. Ya pude estar ahí, ahora espero ganarme un puesto para la Copa América 2019.

¿Qué opinión le dejó el ‘Bolillo’ Gómez?

El primer contacto fue muy bueno. Todo nuevo. Pudimos conversar poco porque no hubo muchos días de trabajo. En ese rato nos dio total confianza, nos brindó mucha seguridad de que podemos hacer las cosas que venimos haciendo en nuestros clubes.

¿Cómo estuvo el ambiente en la concentración?

Muy bien. Todos fueron muy entusiasmados (a la citación). Hubo mucha camaradería de parte de todos los compañeros en la Tricolor, que en su mayoría éramos nuevos ahí.

¿Les hicieron hincapié en normas disciplinarias?

Más allá de que el Bolillo te lo diga, es por el profesionalismo que uno debe manejar. Él nos dijo: ‘Ya no son niños a los cuales les puedo estar diciendo las cosas a cada rato’. Sabemos las normas de puntualidad en los entrenamientos y en las comidas. Se ve que (el técnico Gómez) es exigente.

¿Le atrae el fútbol guayaquileño?

Acá están dos de los equipos más grandes del país. Sería muy bonito y un reto en algún momento poder estar en alguno (Barcelona o Emelec).

¿A cuál de los clubes se acoplaría su juego?

Es muy pronto decirlo. Ambos manejan esquemas diferentes, pero lo que he visto es que Barcelona siempre tiende a jugar con un enganche. Por el estilo de juego que tiene Barcelona, quizás en algún momento se pueda dar (un fichaje).(D)