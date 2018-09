Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio resolverá las sanciones del fútbol profesional

Guayaquil -

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro) le ‘pasó la pelotita’ de la resolución de apelaciones y conflictos deportivos a la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), tras definirse la alianza estratégica que -a manera de prueba- se ha pactado por un año, y que entrará en funcionamiento pleno a partir de enero del 2019.

El acuerdo consiste en traspasar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCG la competencia de la Comisión Disciplinaria y Tribunal de Apelaciones para los casos relacionados con el fútbol profesional.

“Para nosotros es un pequeño problema y se lo hemos pasado a los que creemos son los más capacitados para poder manejarlo. No hay más en el país que el Centro de Arbitraje para poder manejar la justicia del fútbol ecuatoriano”, aseguró Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, en el anuncio oficial del acuerdo junto a Pablo Arrosemena, presidente de la CCG y Marco Torres, presidente de la Cámara de Arbitraje de la CCG.

“Seguimos con lo que pide la FIFA, que este organismo sea independiente y autónomo”, aclaró Loor.

El directivo explicó brevemente cómo funcionaría esta comisión: La Cámara de Arbitraje se reúne, designa por sorteo a los jueces que van a tomar la decisión, una vez que resuelvan, termina la fecha y “en la otra fecha probablemente siguen los mismos, pero al siguiente mes cambian y rotan”.

Por eso “los que tomen las decisiones, serán más de 55 abogados capacitados de todo el país. No siempre serán los mismos. La idea es que sea algo inclusivo y que sean jueces de todo el país, y vincular la modernización, pues pueden sesionar hasta por video conferencia”.

"Transparencia e imparcialidad aseguran fútbol de calidad", fue el compromiso de Arosemena, como representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El acuerdo se inicia con un año de vigencia, a manera de prueba, pero con opción a una renovación.

“El Centro de Arbitraje y Conciliación tiene el aval de la CCG y fue creado por su directorio en 1992”, según reseña la web de la CCG. “Tiene por objeto contribuir a la solución de conflictos susceptibles de transacción, mediante la organización, gestión, realización, desarrollo e institucionalización del procedimiento de diversos métodos alternos de solución de conflictos”, agrega el portal.

¿Pero tienen experiencia en el ámbito deportivo? "Son leyes y reglamentos. En el fútbol no nos creamos extraterrestres, es normal, es letra, hay sanciones para aplicar, obviamente hay temas que van a ameritar una capacitación; los jueces van a estudiar un poco más de derecho deportivo, pero no creamos que estas cosas solo las debemos saber los que estamos en el fútbol.

Loor recalcó: "No va a haber ningún dirigente de fútbol, los árbitros o jueces son a nivel nacional. Un ejemplo: Para un partido Barcelona vs. Emelec, decidirán un juez de Cuenca, uno de Quito y uno de Guayaquil, que no tienen nada que ver con el fútbol, pero saben de leyes van a ser capacitados obviamente en derecho deportivo, pero es gente muy preparada. Es un lujo tener un Centro de Arbitraje para la LigaPro”.

.@miguelloor " @lacamaragye será quien maneje el Centro de Arbitraje del fútbol ecuatoriano, conjuntamente con la LigaPro. Tendremos un torneo transparente”. pic.twitter.com/0jskpzHCzx — Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (@LigaProEC) 6 de septiembre de 2018

Sistema de sesión

"El Centro de Arbitraje sortea a los árbitros (jueces que atenderán los casos) y nosotros como Liga no tenemos injerencia y es lo mejor, pero si nosotros decidimos se presta a suspicacia. Ellos deciden y rotan mes a mes para que no haya nadie peremne. Los dirigentes de fútbol no vamos a estar involucrados, nos van a comunicar la decisión y nosotros la hacemos pública", detalló el dirigente.

"Vamos a tratar de que todos los estadios tengan internet, para que una vez que termine el partido, el árbitro emita su informe imposible de editar, lo recibimos (digitalmente) tanto la LigaPro como el Centro de Arbitraje, y si amerita, se convoca a una audiencia a las partes y se decide las sanciones basadas en el informe", amplió Looro.

La LigaPro espera tener listo el reglamente de la Comisión Disciplinaria y Apelaciones. "Apenas tengamos listo eso, arancamos las capacitaciones que tardarán un mes o dos no más, y allí estaremos listo para iniciar (en enero o febrero 2019)".

No obstante, Loor precisión que temas relacionados con conflictos por deudas y obligacines económicas de los clubes seguirán siendos tratadas por la Cámara Nacional de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. (D)