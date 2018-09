Diario EL UNIVERSO le puso nombre al Clásico del Astillero

La pasión del que se convertiría en el partido más representativo y tradicional del fútbol ecuatoriano ya existía en 1948, cuando Barcelona y Emelec tenían apenas un lustro de enfrentamientos en los torneos amateur de la máxima división de la Federación Deportiva del Guayas –el certamen de balompié más importante de la época– y en los amistosos que ambos protagonizaban con inusual bravura. Pero ese duelo no tenía un nombre.

El bautizo al juego entre los dos hermanos de barrio se produjo el 1 de septiembre de hace 70 años, cuando amarillos y azules se alistaban para el primer compromiso oficial de la temporada de la contienda federativa.

‘El Emelec y el Barcelona se enfrentan esta noche continuando la disputa del campeonato de fútbol’, tituló este Diario, que en el sumario de la información le dio al encuentro su denominación inmortal: “Este partido, que es el Clásico del Astillero, será del mismo modo la confrontación de dos de las cartas más bravas del fútbol porteño”. Fue la primera vez que se hizo referencia así a un lance entre eléctricos y toreros. “Para 1949 ya todos los diarios, revistas y programas radiales lo llamaban así, aceptando la ocurrente denominación que EL UNIVERSO inauguró aquel 1 de septiembre de 1948”, relata el historiador Ricardo Vasconcellos Rosado en el libro inédito El Clásico del Astillero (1943-2003).

La noticia de El Mayor Diario Nacional agregaba sobre la jornada, que tenía de preliminar a Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil contra Norteamérica, que “particular interés reviste el cotejo entre Barcelona y Emelec, que es el Clásico del Astillero”.

Ya bautizado, el resultado del choque favoreció a Emelec, que “ganó rotundamente el Clásico del Astillero” 3-0 en el estadio Capwell.

Según la crónica, “a los 20 minutos cobró (Vicente Chento) Aguirre desde la línea de medios un tiro libre y (Humberto) Suárez, en rápida incursión, marcó el primer tanto con tiro fuerte y esquinado”. Y prosigue: “El segundo goal de Emelec lo obtuvo (José María) Jiménez (Díaz Granados), que aprovechó la falta de decisión de la defensa y filtró un tiro entre las manos de (Enrique Ñato) Romo”.

Se añade que “en el segundo tiempo no pudo variar el resultado a favor de Barcelona” porque “sus ataques no tuvieron profundidad y su dominio del campo no produjo mayor peligro”. Y “fue así que Jiménez pudo rematar de media vuelta y con un formidable disparo (anotar) el tercer tanto”.

Así terminó la brega, con su nombre eterno, entre los clubes del Astillero, que tuvo a Emelec como campeón de Fedeguayas en el antepenúltimo torneo amateur, antes de la instauración del profesionalismo. (D)

Emelec 3

Félix Torres; Félix Leyton Zurita, Guamán Castillo; Ricardo Rivero, Enrique Moscovita Álvarez, Vicente Chento Aguirre; Hugo Villacrés, Omar Cáceres, José María Jiménez, Víctor Aguayo, Humberto Suárez.

Barcelona 0

Enrique Romo; Juan Benítez; Carlos Sánchez; Fausto Montalván, Jorge Cantos, Galo Solís; José Jiménez, Enrique Cantos, Sigifredo Chuchuca, José Vargas, Guido Andrade.

Incidencias: Partido válido por el campeonato amateur de la Federación Deportiva del Guayas, jugado en el estadio Capwell.