Un crédito bancario sería la solución para pagar a Ariel Nahuelpán, dice José F. Cevallos

Esta mañana el presidente de Barcelona Sporting Club, José F. Cevallos, dio una rueda de prensa en el estadio Monumental donde habló sobre temas deportivos e institucionales del club.

El mandatario amarillo confirmó aún no pueden pronunciarse oficialmente sobre el caso de José Ayoví, además explicó las medidas que se tomarán en el caso de Frickson Erazo (no pudo ser habilitado y no jugará con BSC el 2018) y la deuda con Ariel Nahuelpán.

"Con Frickson Erazo estamos analizando si se extiende el vínculo contractual con la institución (actualmente tiene contrato hasta diciembre de 2019), o sino ver otra opción que se está manejando hasta antes del 31 de agosto con el conocimiento del jugador", dijo Cevallos, quien también afirmó que hay un convenio económico favorable para el club.

"El tema de Nahuelpán, que ya lo conocen, tuvimos que escoger con base en los recursos que tenemos, y se decidió cancelar los casos FIFA (cinco en total) que suman más de tres millones de dólares, y de no cancelarlos; se hubiera puesto en riesgo la pérdida de categoría", sostuvo el exseleccionado nacional.

Además el presidente canario afrimó que "se está gestionando un crédito con un banco para cancelar la deuda con Nahuelpán".

Sobre José Ayoví, quien llegó como refuerzo para la segunda etapa, pero que no ha podido debutar por un inconveniente que tuvo cuando jugaba en México; Cevallos indicó: "Estamos esperando recopilar toda la información del caso, porque hay diferentes versiones. Una vez que la tengamos, nos pronunciaremos de manera oficial, como debe ser en un club serio". (D)