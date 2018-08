Mario Canessa: ‘Chiriboga tendría un candidato a la FEF’

Los desacuerdos dentro de la Liga Profesional, tras aprobarse el martes pasado la anulación del descenso en la Serie A en esta temporada y el aumento de 12 a 16 clubes para el torneo del 2019 (se agregarán cuatro equipos de la B), generaron declaraciones como la de Michel Deller, directivo de Independiente –contrario al nuevo proyecto–, que hacen presumir una probable desunión.

“No estamos de acuerdo con que se violen las reglas del juego”, dijo Deller, cuyo punto de vista fue secundado por Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, y otros dirigentes.

¿Cuánto pueden afectar esas diferencias en la Liga Profesional respecto de la presentación de un candidato único a las elecciones presidenciales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en enero próximo? La respuesta la dio Mario Canessa ayer en el programa City Noticias, de Radio City.

“Ese punto es el más importante. Se están dando los primeros movimientos electorales y coinciden con que dos de los directivos que se mencionan como precandidatos estuvieron en contra del proceso (de incrementar el número de equipos en la A). Se están lanzando fuegos artificiales para ver qué sucede con las campañas que ya mismo se inician y para ver quién es el postulante para presidir la FEF”, dijo el exdirectivo, promotor de la Liga Profesional en sus inicios.

Canessa agregó: “Está en juego eso (la unidad). Los que se abstuvieron mostraron falta de valor para votar. Debía ser en contra o a favor. Pero no puede decir un general del Ejército (Manjarrez) que hay dictadura del voto. Me parece que está en juego con un proceso electoral que está a las puertas”.

El extitular de River Ecuador agregó que sabe que en la LP “tras bastidores se trabaja en un candidato que tenga la anuencia del expresidente (de la FEF, Luis Chiriboga, que cumple en arresto domiciliario una condena por lavado de activos).

“Es verdad, si no, no lo diría. Nombres no me atrevo a dar todavía porque puedo cometer un error, pero mi fuente es confiable. Otros directivos me confirman que no estoy equivocado. Tengo sospechas de la presencia del Bolillo Gómez y sus acompañantes aquí (al mando de la Tricolor). ¿A los directivos actuales les sirvió de fuente de inspiración el dirigente anterior para traerlo acá? Hay que unir cabos y creo que algo de eso pasa. No creo que pierdan la oportunidad para poner un candidatazo que pueda representar sus intereses”, dijo al final Canessa. (D)