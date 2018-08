Propuesta de Miguel Ángel Loor para la Liga 2019: mantener 12 clubes de la A y sumar 4 de la B

Dentro de 10 días se reunirán los dirigentes de los clubes ecuatorianos en un nuevo Consejo de Presidentes para “conocer y resolver” sobre el formato de competiciones de las series A y B a partir de 2019, año en que ambos torneos serán organizados por la Liga Profesional de Fútbol.

Su presidente, Miguel Ángel Loor, en visita a EL UNIVERSO el pasado miércoles, adelantó cuál es el planteamiento que pondrá a consideración.

¿Ecuador está preparado totalmente para una Liga?

Por supuesto, las ligas son la forma moderna de administrar el fútbol. No creo que en Ecuador no se pueda dar lo mismo que se hace en Europa y que es tendencia en América Latina, como Colombia, Chile, Argentina, México... La FIFA recomienda que el torneo principal de un país debe tener un mínimo de 16 clubes.

¿Y cómo se llegará a esos 16. Se mantendrán los 12 equipos de la serie A que están participando este año y subirán 4 de la B?

Bueno, hasta el momento no hay nada confirmado. Pero en efecto es una idea que tenemos el director de la Liga (el español Luis Manfredi) y yo como presidente proponer a los clubes esta modificación.

¿Y le parece justo que los dos últimos equipos de la serie A no desciendan y se mantengan para el próximo año en la Liga Profesional?

La Liga Profesional hoy por hoy está conformada por 24 clubes (12 de la serie A y 12 de la B). Los equipos que participan en los dos torneos y que por resultados deportivos debieran descender, pero tuvieran el beneficio de quedarse, tendrán una fuerte multa económica, si es que así se lo decidiera hacer.

¿Y qué pasará con el torneo de la B, ya que surtirá al menos 4 equipos a la A, también subirán más equipos desde el torneo de ascenso para completar 16?

No. La propuesta es que la serie B se jugaría con 10 equipos (actualmente son 12), será un torneo de ida y vuelta, dos veces, como ahora, con semifinales y finales. Esa es la propuesta que tenemos, vamos a ver qué dicen en el Consejo de Presidentes, si la aprueban, la modifican o la niegan.

¿Hay suficiente estructura en los clubes de la B?

Creo que sí, pero nosotros incluso estamos tramitando con cada club el reglamento de control económico que ya fue aprobado, así que la economía de los equipos, que va a ser regulada y controlada, mejorará.

Respecto a la repartición de los derechos de TV ¿ya está todo claro o aún siguen buscando una fórmula para el 2019 en que se iniciará la Liga Profesional?

Ha sido un error pelear cada inicio de año por este tema. La Liga de España (que brinda su asesoramiento) nos ha sugerido realizar una fórmula técnica, porcentual, un tanto por mérito deportivo, un tanto por la penetración en la televisión, otro por la afluencia de público al estadio; es decir, toda una mezcla de variables que conlleva a sacar promedios y entender cómo se va a repartir y será de manera técnica, para siempre. No tendría por qué haber una nueva decisión, a menos que una Asamblea lo decida así.

¿Es decir, los cambios en la asignación se podrían dar solo en función de las variables citadas?

Sí, en función de los méritos deportivos, cuando un club se haga más grande, lleve más hinchada a los estadios o lo vean más personas por TV, entonces allí merecerá más.

Usted dijo que el torneo ecuatoriano tenía pocos equipos, pero también que es el más extenso de Sudamérica. ¿Se plantea cambiar el formato?

La idea es rebajar el número de fechas para que no haya tanta carga y poder cumplir con tantos compromisos. La Selección tiene eliminatorias, fechas FIFA, Copa América, microciclos. Y los clubes tienen Copa Libertadores, Sudamericana... En Europa vemos que los jugadores se van de vacaciones dos meses y aquí en Ecuador nadie ha cuestionado por qué no hay más descanso.

Y falta la Copa Ecuador...

Bueno, si es que se juega, aún no la estamos considerando, sino más carga, imagínese.

Ustedes han dicho que van a copiar los modelos más exitosos del exterior, ¿pero han analizado si el fútbol en Ecuador tiene otra realidad?

Fue una de las cosas que hablamos con el presidente de la Liga Española y me dijo: aquí no somos extraterrestres, ni ustedes lo son tampoco. Obviamente la idiosincrasia es diferente en cada país, pero la idea macro debe primar porque ya lo han hecho.

Ustedes cuestionan que la FEF, cuya directiva está por salir, firme contratos largos, ¿por qué no reclamaron igual cuando a falta de un año también firmó a largo plazo por los derechos del torneo con GolTV?

La diferencia es que los clubes éramos parte de esa decisión, porque los derechos de TV son para los clubes. Ni la FEF ni la Liga se quedan con un centavo, la crítica a esos contratos es porque estamos a cinco meses de las elecciones.

¿Qué pasó con el pedido de los clubes a la FEF para que esta les devuelva el dinero que GolTV le pagó por adelantado?

Estamos trabajando en eso. La Federación reconoce que en efecto tiene esos valores. Sabíamos que se había dado ese adelanto y GolTV nos notificó que en efecto hubo un adelanto.

¿El contrato por derechos de transmisión de la Copa Ecuador ya está firmado con alguna compañía?

No me compete a mí (decirlo), no hemos ni firmado ni conocido con quién se firmó, si es que ya se firmó... No conocemos nada.

¿Está GolTV detrás de una presión a la FEF para que no se firme con otra compañía?

GolTV no tiene nada que ver en esto, en lo absoluto.

¿Qué le parece la contratación de Hernán Darío Gómez para la Tri?

Me parece un excelente entrenador. La pregunta es ¿qué se quiere? Como profesional, es de los más exitosos en el país. Nadie está en desacuerdo con él, vamos a colaborar con él, no estuvimos de acuerdo en la forma.

¿Ya están gestionando una lista de consenso para llegar a la FEF?

Yo soy presidente de la Liga, no voy a ser candidato a presidente de la Federación. Es muy pronto para hablar de eso. Sería ideal que los clubes encuentren una lista de consenso. Carlos Villacís no es una mala persona, pero ya son 20 años de hacer lo mismo y ha cometido errores.

La Copa Ecuador nos ha dejado varias inquietudes, una vez que sean resueltas nos volveremos a reunir los clubes y decidiremos lo que sea mejor La Liga ayudará, regulará y controlará la economía de los clubes ecuatorianos. La premisa es que a partir del 2019 no podrán gastar más de lo que ingresan Debemos hallar un equilibrio entre la cantidad de fechas del campeonato y los compromisos que tienen los clubes y la Selección.

Miguel Ángel Loor,

presidente LigaPro

