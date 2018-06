¿Qué fue de Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya?

Samara -

Un jugador de casi dos metros de altura se destacaba por su calidad técnica durante un partido reciente en una playa de la ciudad rusa de Samara.

Arrancaba y frenaba. Eludía a chicos y a grandes que lo perseguían. Y en un momento, al verse descubierto, disparó con potencia levantando arena y clavando el balón en la red. Fue ahí cuando un residente local se le acerco y le pidió tomarse una selfie.

No era para menos. Después de todo, fue el capitán de una histórica selección uruguaya que llego a semifinales en el Mundial Sudáfrica-2010 y ganó la Copa América el año siguiente. Ahora, Diego Lugano está disfrutando como un hincha más, apoyando a La Celeste en Rusia antes del partido contra Portugal por los octavos de final.

“Estoy aquí, con mis hijos y con amigos uruguayos, disfrutando de la Copa del Mundo, lo que yo todavía no había vivido, que es la fiesta afuera: conocer gente, intercambiar a través del fútbol con otras culturas”, dijo Lugano a The Associated Press en el descanso de un partido en el que también jugaba su hijo, Thiago, de 10 años.

Lugano lideró una selección uruguaya que obtuvo un destacado cuarto puesto en Sudáfrica-2010, y que llegó a octavos de final en Brasil-2014.

Sus últimos toques de balón los dio en el São Paulo FC, donde el defensa ecuatoriano Robert Arboleda pudo conocerlo en entrenamientos y partidos.

Como suele ocurrir, llamó la atención el caso del pequeño país sudamericano de 3,3 millones de habitantes, que es sin embargo un gigante futbolístico: ganó los Mundiales de 1930 en casa y de 1950 en el llamado Maracanazo en Brasil. La Celeste ha competido en 12 Mundiales, y está en el 14to del ranking de la FIFA.

“Uruguay lleva un proceso de selecciones muy bueno en los últimos 12 años. No ha cambiado mucho”, dijo.

“Lo que ha cambiado es la presencia de uno que otro jugador, pero el compromiso, los valores, las ganas, el sentido de identidad lo mantiene. Por eso, todos lo que no estamos nos sentimos muy identificados y representados por los muchachos”.

En Rusia, Lugano estuvo apoyando esta semana a la selección en las tribunas del estadio Samara Arena, en el partido en que Uruguay le ganó a la anfitriona por 3-0 para asegurar el primer puesto en el Grupo A.

Observando otra victoria celeste con el SR Wilmar Valdez y Gianni Infantino !!

9 puntos , 0 goles en contra ! Identidad intacta . Otra vez compitiendo entre los mejores, como marca la historia. pic.twitter.com/EtAlBSL83g — Diego Lugano (@DiegoLugano) 25 de junio de 2018

“Estamos sólidos, estamos fuertes. Tenemos puntos de competitividad muy fuertes y eso nos hace protagonistas de la Copa, le podemos ganar a cualquiera”, dijo Lugano.

"Obviamente ahora empieza otra copa, cualquiera nos puede ganar en 90 minutos, pero Uruguay está sólido de verdad para que la gente se ilusione con lo más alto".