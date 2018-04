(Video) DT de Colo Colo pide 'perdón' por caída ante Delfín; hinchas quieren su salida

Santiago de Chile -

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, pidió “perdón” a los hinchas de su equipo por la derrota sufrida, la tarde del jueves, en el Monumental, ante Delfín de Manta, en duelo del Grupo B de la Copa Libertadores de América.

“Le doy gracias a los hinchas porque a pesar de todo terminaron cantando. Siento un dolor tremendo por no darles la alegría que se merecían. No jugamos lo bien que queríamos, no nos salió nada y les pedimos perdón”, indicó el adiestrador argentino en la rueda de prensa posterior al duelo.

“Tuvimos una actuación decepcionante porque no pudimos encontrar la forma (de superara a Delfín). En algunos momentos la encontramos pero no convertimos. Tuvimos en varios pasajes del partido la opción de anotar pero no la pudimos meter”, agregó Guede.

El entrenador estimó que su escuadra “no se confió” e insistió que el error de sus dirigidos fue en fallar las opciones de gol que se les presentó ante los subcampeones ecuatorianos.

“Fallamos demasiado en la ejecución, buscamos los espacios pero no funcionó. Delfín se sintió muy cómodo con el partido que vino a hacer y nosotros no pudimos incomodarlos lo suficiente”, expresó el DT de los chilenos.

Con la victoria, el equipo manabita ocupa el tercer lugar del Grupo B con cuatro puntos, mientras los araucanos son últimos con uno. (D)