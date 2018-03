Los 6 jugadores de Emelec que ya no tienen nivel para jugar Copa Libertadores, según Ricardo Armendáriz

A criterio de Ricardo 'Bocha' Armendáriz, la derrota número 100 de Emelec en la Copa Libertadores, que ocurrió la semana pasada ante el Flamengo en estadio Capwell, "no pasa por el tema de ser copero o no, esto es de capacidad de los jugadores" y porque el nivel de la plantilla puede alcanzar para encarar el campeonato nacional, mas no el torneo continental porque en el torneo se enfrenta con equipos que hicieron "incorporaciones para ganar la Copa Libertadores".

El Bocha, campeón con los azules en 1979 como jugador, responsabiliza a cinco jugadores de las falencias y vulnerabilidades que envidenció Emelec en el bloque defensivo y sector de volantes. Además, cuestiona el ingreso de Marlon De Jesús, un delantero en quien no se puede confiar porque "es figura decorativa".

Armendáriz fue enfático en su análisis: "Jorge Guagua es un jugador veterano que no está para pelearle a Henrique Dourado, en el mano a mano no va a poder. Marlon Mejía todavía es un chico joven, pero que para aspirar a ser campeón de Copa Libertadores le falta. A Bagüí, en el campeonato local nadie lo puede pasar, pero Paquetá lo dejó molido y Vinicius Junior terminó de sepultarlo; a Pedro Quiñónez a veces ni le alcanza para el campeonato porque en los segundos tiempos ha dismiuido su rendimiento".

"A Fernando Luna capaz le alcance para jugar en el fútbol ecuatoriano, pero no para jugar Copa Libertadores. Estamos hablando de cinco jugadores que ya no tienen destaque en Copa Libertadores", complementó.

Armendáriz, quien no alcanzó a jugar Copa Libertadores con la casaca azul por su transferencia a Liga de Quito, sostiene que si Emelec pretende destacar en la Libertadores "tiene que fichar a un zaguero central de categoría, un buen lateral izquierdo, un buen '5' que lo acompañe a Dixon Arroyo, un buen armador, y quizás un buen centrodelantero que acompañe al 'Cuco' Angulo".

Si la dirigencia contempla fichajes en las posiciones mencionadas, señala Armendáriz, Emelec "será más fuerte" pero con esto (Guagua, Mejía, Bagüí, Quiñónez, Luna y De Jesús) no le alcanza en la Copa Libertadores". (D)