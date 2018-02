Agustín Delgado, en un ranking de los 50 peores jugadores en la historia de la Premier League

El exdelantero Agustín Delgado aparece en un 'Top' 50 de futbolistas que jugaron en la Premier League inglesa, pero este ranking no es precisamente halagador. La revista Four Four Two consideró al 'Tin' para integrar el 'Top' 50 de los peores jugadores en la historia de la liga inglesa.

Delgado firmó por el Southampton en el 2001. Con este club, de uno de los principales puertos del Reino Unido, el tricolor disputó apenas 11 partidos de liga en tres años y convirtió un gol (frente al Arsenal).

"Un asterisco a este jugador: el rengueante, inefectivo delantero al que los ingleses vagamente recuerdan, no era realmente Agustín Delgado. Este era un jugador lastimado que sufrió terriblemente con una lesión y francamente, es un milagro que haya pasado los chequeos médicos cuando firmó en 2001", remarca la revista inglesa sobre el Tin, que ocupa el puesto 43 de este ranking.

El medio también hace mención a una cita del entonces entrenador del ecuatoriano, Gordon Strachan.

"El tema de sus lesiones también llevó a que tuviera una relación friccionada con Gordon Strachan (‘tengo un yogurt que debo terminar para hoy, porque hoy expira. Esa puede ser mi prioridad antes que pensar en Agustín Delgado".

Four Four Two finaliza la descripción de Delgado de forma jocosa. "Muchos años después, el Southampton se ha hecho famoso por este fichaje. Esta es probablemente una de las transferencias que instruyó esa mejora". (D)