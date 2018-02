Francisco Silva ya entrenó con Emelec

El defensa paraguayo-ecuatoriano Francisco Silva, flamante contratación del campeón Emelec, entrenó este lunes con el primer equipo.

Silva se movió en la cancha como parte del equipo B de los millonarios. La práctica se desarrolló esta mañana en el Parque Samanes, al norte de Guayaquil.

El fichaje del zaguero central fue confirmado ayer a EL UNIVERSO por una fuente del club millonario. El futbolista paraguayo, que entre el 2014 y el 2017 militó en el Delfín, firmó el sábado pasado con los eléctricos por tres años al asegurar que ya no tiene vínculo laboral con los de Manta.

Al culminar la práctica de este lunes, el defensa azul dijo sentirse contento por llegar al club azul y expresó su deseo de ser campeón en esta temporada. Pidió tranquilidad a la hinchada sobre su rendimiento y estado físico, pues aseguró que viene trabajando desde hace dos meses con un preparador físico para estar al nivel de sus compañeros que estuvieron de pretemporada en Uruguay.

"Me recibieron súper bien (...) hablé con el profesor Alfredo Arias y me dio la bienvenida", sostuvo Silva. Y no descartó ser parte del equipo que medirá a El Nacional en la primera fecha del campeonato ecuatoriano.

Silva tenía contrato hasta diciembre del 2019 con Delfín, pero el zaguero solicitó a la Cámara de Mediación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se lo habilite para fichar por otro club, ya que el pasado 3 de enero el presidente del Delfín (José Delgado) le envió para la firma un documento denominado Acta de Finiquito, donde daba por terminado el contrato de trabajo.

Silva fue el capitán del equipo manabita que tuvo gran protagonismo el año pasado, pero fue separado de la concentración antes de la final del campeonato 2017 precisamente contra Emelec. Después se supo que cometió un acto de indisciplina. (I)