‘El fuego invisible’ de Javier Sierra será serie

Su amplia sonrisa y su amable trato denotan la sencillez del autor español Javier Sierra, quien a pesar de ser poseedor de múltiples reconocimientos literarios siempre se da la tarea de involucrarse con sus lectores. Lo hizo durante esta semana al estar invitado a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil.

En cada rincón de la feria, los amantes de la literatura del también periodista lo reconocían y lo detenían para pedirle una selfie, conversar unos minutos con él o simplemente para que les firmara su reciente libro El fuego invisible, novela que el año pasado se adjudicó el Premio Planeta y cuya trama gira en torno al Santo Grial.

“El mundo del libro cada vez necesita más presencia, más acercamiento al lector y por eso yo defiendo mucho este contacto piel con piel entre autores y lectores que se producen en eventos como estos como la Feria de Guayaquil”, cuenta Sierra, quien desde que publicó su obra en noviembre pasado ha recorrido 48 ciudades de 6 países (77.631 km) a propósito de la gira del Premio Planeta.

El español, que en 2006 se ubicó en el Top Ten de la lista de los autores más vendidos de Estados Unidos, elaborada por el New York Times, se define como “un escritor en busca de respuestas”. “A mí lo que me motiva a redactar una novela es siempre un gran enigma, una gran interrogante que trato de despejar. No son interrogantes cualesquiera, son interrogantes a las que la razón, la ciencia, no ha encontrado respuesta”.

Añade que la “única posibilidad de encontrar una solución a esa incógnita” –en su caso– “es utilizando la más poderosa y maravillosa herramienta que tiene el ser humano, que es la imaginación”. Desde ese punto de vista su última novela apela a un interrogante “casi filosófico”, puesto que sus trabajos anteriores han tenido como referencia materiales desde quién construyó las pirámides a cómo se orientaron las catedrales góticas en el siglo XII o qué misterios ocultan los cuadros del Museo del Prado.

“La duda de El fuego invisible es de dónde vienen las ideas. Esta es una pregunta que se han hecho filósofos escritores, artistas, pensadores de todos los tiempos y han dado respuestas diversas, ha habido muchas respuestas a lo largo de la historia, pero ninguna ha sido global, definitiva, y yo he querido enfrentar a mis personajes a esa duda”, refiere el Premio Arias Montano a la creación literaria, en 2008, por La cena secreta.

Señala que su libro está siendo examinado para una serie de televisión, en la que él intervendrá directamente en la producción. “Creo que va a ser un proceso intenso y probablemente largo, pero estoy muy emocionado con la perspectiva de darle una nueva vida a la historia de El fuego invisible”. (F)

Datos sobre Javier Sierra

el escritor y periodista Javier Serra fue uno de los fundadores de la revista Año Cero, y con 27 accedió a la dirección de la veterana publicación mensual Más allá de la Ciencia. Su novela La cena secreta (2004), top ten de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, se ha editado en 42 países y lleva vendidos más de tres millones de ejemplares, colocándolo como el segundo español contemporáneo más traducido al inglés.

(2004), top ten de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, se ha editado en 42 países y lleva vendidos más de tres millones de ejemplares, colocándolo como el segundo español contemporáneo más traducido al inglés. Premio a la Mejor Novela Histórica publicada en inglés en 2007, a The Lady in Blue, en los International Latino Book Awards de Estados Unidos.