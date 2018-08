¿Se escribe 'aprieta' o 'apreta'?

Apreta

La conjugación ‘apreta‘ no existe en el español ya que no es reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) por lo que no debe ser utilizada.

Aprieta

La forma correcta es 'aprieta' que corresponde a la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo apretar.

El verbo apretar se conjuga como 'acertar', de modo que lo apropiado es escribir aprieta o aprietan, en lugar de apreta y apretan.

- El deportista aprieta su mano como señal de triunfo.

- Ella aprieta la cuerda para que no quede suelta. (F)