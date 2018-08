  ¿Sabes lo que es un gerundio?

El gerundio es una de las formas no personales de verbos o verboides, junto con el participio y el infinitivo. Esta forma no personal expresa anterioridad o simultaneidad, y en algunos casos, una posterioridad inmediata; denota acción pero no está definido por tiempo, modo, número ni persona.

El verbo está en gerundio cuando tiene el sufijo 'ando', 'iendo' o 'yendo', y en muchas oportunidades es precedido por alguna forma del verbo estar.

Sirve para convertir los verbos en acciones que no terminan, sino más bien que se están realizando.

- Él estaba escribiendo en su diario.

- Javier está ingresando al teatro. (F)