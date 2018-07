Poemario es bandera de libertad y fuerza

Mis plenos poderes es el título del poemario que lanzará en septiembre la guayaquileña Cristina Reyes. Este libro es una compilación de 83 poemas. La cuarta obra de su autoría.

“Mis plenos poderes es la afirmación de que transito por la vida con mis credenciales de libertad y de fuerza, sin pedirle permiso a nadie”, señala la poeta ecuatoriana.

Para hacerse de inspiración la autora cuenta que ha hecho uso de sus experiencias y las de otros. “La vida me ha llevado por experiencias insospechadas que han permitido que nazcan algunos poemas. Y a ratos, en cambio, me infiltro como observadora o espía y cuento la historia de alguien más”.

Así los versos de Reyes hablan sobre denuncia social, romance, política. Poemas en los que aborda la soledad como un destino, otros sobre cómo las mujeres asumimos nuestra libertad como bandera de lucha. “Y pese a no ser una poeta erótica, en esta entrega exploro la sensualidad sin miedo”, dice la escritora.

Reyes señala que su trayectoria en el campo de la escritura nació cuando era adolescente. “Le escribía desde la timidez a los amores imposibles, le escribía a los sueños que se gestaban en mi corazón y que algunos se han expresado”, expresa.

Sin embargo, agrega que ella no eligió la poesía, sino al revés. “Uno no elige la poesía, la poesía te elige a ti. Te concede un mágico poder que solo puede develarse en los ojos del poeta. Y estos años me ha dado un poder secreto, cifrado, potente que me permite crear cada vez que incendio o protesto con mi poesía. Soy una artista sin licencia”, afirma.

El poemario Mis plenos poderes contará con dos presentaciones: una en Guayaquil, el 3 de septiembre, en el Bankers Club, con la presencia de la escritora Verónica Coello y el periodista Ángel Beccassino; y otra en Quito, el 11 de septiembre en el Swissôtel, en el cual la expresidenta y escritora Rosalía Arteaga y el escritor Gustavo Tovar acompañarán a la autora guayaquileña. (I)