Universitarios ganan Salón de Julio 2018

José Pinto, de 25 años, es el ganador del primer lugar del Salón de Julio con su obra Teorías. Omar Bereche logró el segundo lugar con su obra El objeto, el artista y la sombra y Jonathan Mosquera obtuvo el tercer puesto con la obra You.

Pinto indica que la pieza que fue realizada con hollín y acrílico sobre una cartulina fotográfica está inspirada en la explosión de la teoría del Big bang. “Esta teoría habla de que primero no había nada y que luego hubo una explosión y en esa expansión se empieza a crear el espacio y lo que hago es hacerle una captura a esa explosión y al capturarla me genera un espacio negro, donde no hay luz y yo reconstruyo las imágenes al abrir el paso a la luz y empiezo a limpiar y de ahí a dibujar”, explica Pinto, graduado del ITAE.

La obra que lo hizo ganador del primer lugar del Salón de Julio y con ello de $ 10.000, le tomó dos meses en elaboración.

José Pinto señala que su obra es multidisciplinaria, ya que él transmite su arte por medio de videos y pinturas.

El artista tendrá una exposición individual este mismo año en la que mostrará todas sus obras audiovisuales y pictóricas. Aún no ha definido la locación.

Bereche, estudiante de la Universidad de las Artes, acreedor del segundo lugar, cuenta que su obra está inspirada en los objetos y el lenguaje. “En cuanto a los objetos creo que el significado puede expandirse dependiendo de cómo se haga el tratamiento, entonces yo recurro a una agrupación de elementos para crear algo nuevo”. “El segundo concepto que aparece es un concepto psicoanalista de Carl Jung, el ser que se muestra y el ser que se oculta”, explica sobre su obra.

Por otro lado, Mosquera, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Cuenca, obtuvo el tercer lugar por la obra You. Él cuenta que esta pretende ser un cartel con significado político, para lo cual hace uso de la pintura clásica y de la tipografía.

Mosquera explica que su obra se basa en la locución en latín “Homo Homini Lupus, que se refiere a cuestiones ligadas al poder. El Homo Homini Lupus está en la parte superior y el You hace que cualquier persona que esté frente a la obra se ponga en ese lugar”, explica.

Los trabajos forman parte de una muestra que permanecerá abierta al público en el Museo Municipal hasta el 25 del próximo mes.(I)