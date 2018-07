Siete curiosidades de las escuelas japonesas

Tokio -

Las escuelas japonesas son muy diferentes a las occidentales y los estudiantes saben responder a la alta exigencia.

Cuando un maestro falta en las escuelas occidentales significa descanso y desorden, pero en Japón los chicos saben que eso no es opción. Si el profesor no puede asistir, no es necesario que otro adulto se haga cargo de la clase ya que los alumnos siguen trabajando en sus tareas asignadas, reseña el portal web vix.com.

Las vacaciones son muy cortas y el descanso casi no existe ya que los chicos se llevan una gran cantidad de tarea para ocupar esos días libres y muchas escuelas siguen abiertas para que asistan a estudiar temas que no se ven en las clases normales pero que tampoco son precisamente divertidos. Si un estudiante tuvo mal comportamiento se lleva deberes extra a vacaciones.

Sin conserjes en colegios

En los colegios japoneses no hay conserjes o personas dedicadas al aseo ya que es trabajo de los alumnos mantener todo el colegio limpio y no solo la sala de clases sino que también patios, comedor y hasta los baños. Una buena forma de enseñar carácter y terminar con las guerras de papelitos.

En occidente los chicos tienen dos o hasta tres meses de vacaciones en verano y un par de semanas en invierno, pero si vives en Japón las vacaciones son muy escasas. En verano los estudiantes reciben cinco semanas y solo es una pausa ya que siguen estando en pleno semestre y no al final del año escolar.

Cuidado con hacer trampa en los exámenes, ya que los maestros japoneses no dudan en imponer castigos fuertes y bastante poco usuales. Uno de los más comunes por copiar es afeitar la cabeza del alumno sin importar si es niño o niña. Como si fuera poco, una vez pelados son expulsados.

Para los japoneses la actividad física más importante en la escuela es la natación y la mayoría de los colegios posee una piscina o accede a una pública donde los niños toman clases siempre con el permiso escrito de sus padres.

Antes de entrar a la piscina deben demostrar que no tienen fiebre, ducharse, pasar por un desinfectante para pies. Según su edad del niño debe conseguir nadar distancias cada vez mayores en una escala de 15 niveles. De no conseguir los avances necesarios deben tomar lecciones extra en el verano.

Clases de lunes a sábado

Si ir a la escuela de lunes a viernes agota imagine hacerlo de lunes a sábado y solo puede descansar solo los domingos. Si bien la ley ya no obliga a tener 6 días de clases a la semana la mayor parte de los colegios continúa con esta práctica.

Las escuelas en Japón son rigurosas, exigentes y muy ordenadas, ya que se trata de una cultura donde la competitividad es extrema y los niños no conocen la rebeldía aunque sus resultados en pruebas internacionales demuestran que tanto trabajo duro da buenos resultados. (I)