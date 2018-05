Twitter pide a usuarios cambiar claves tras falla que expuso muchas de ellas

San Francisco -

Twitter Inc instó a sus más de 330 millones de usuarios a cambiar sus claves después de que una falla expuso muchas de ellas en archivos de texto en su red computacional interna.

La red social dijo que una investigación interna no halló indicios de robo o uso inapropiado de contraseñas por personas dentro de la firma, pero instó a todos los usuarios a que evalúen un cambio en sus claves "por exceso de precaución".

El blog que publicó el anuncio no especificó cuántas contraseñas se vieron afectadas. (I)

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 de mayo de 2018