¿Qué capacidad tengo para adoptar una mascota?

El amor por los animales no es el único requisito para convertirse en un buen dueño de mascotas, ellas necesitan mucho más.

El Colegio de Veterinaros de Barcelona (COVB) publica un test para identificar si la persona es apta para cuidar a una mascota o si debe conformarse con un cáctus.

La portavoz del COVB, María Pigarré, declaró al diario español El País, que cada especie requiere cuidados y grados de atención diferente y por ello es importante considerar los siguientes aspectos:

- Los perros necesitan paseos varias veces al día, socializar y jugar. El espacio que requieren depende del tamaño de la mascota. Además, no deben salir de casa hasta haber recibido todas las vacunas. Todos los miembros de la familia deben seguir las mismas reglas para evitar que el perro reciba mensajes contradictorios.

- Los gatos permanecen en la casa la mayor parte del tiempo y por ello necesitan recibir estimulación por medio de juegos para no caer en el sedentarismo. Al igual que los perros, necesitan que toda la familia siga las mismas reglas. Necesita también un arenero en un lugar tranquilo al que pueda acceder con facilidad.

- Los roedores necesitan un espacio limpio y tener interacción, para no volverse ariscos y sufrir de ansiedad

- Las aves requieren variedad de objetos para trepar y jugar, sino podrían desarrollar estereotipas (repetición de gestos) o se arranquen las plumas por estrés. Las jaulas deben ser lo más grandes posibles y se coloque en un lugar donde la mascota reciba estímulos para no caer en el aburrimiento.

- Los conejos necesitan comer heno, fruta y verdura fresta, además de complementos vitamínicos

- Cada mascota requiere de una alimentación especial, higiene regular y atención médica.

Entonces, antes de pensar en adoptar una mascota, cabe preguntarse cuántos metros cuadrados tiene mi casa y qué mascota podría sentirse cómoda en ella; cuánto tiempo dispone para sacar a pasear o interactuar con su mascota, si está en capacidad de gastar dinero en alimentación y atención médica apropiada, entre otros detalles.

Si la casa donde vive mide menos de 50 metros cuadrados, no tiene jardín, no está dispuesto a sacar a pasear a su mascota una o dos veces al día y no está dispuesto a gastar dinero en una mascota, el test del colegio de veterinarios sugiere comprarse un cáctus. (E)