No, la palabra caries que se aplica a cierta enfermedad dental adopta esta forma tanto en singular como en plural; por lo tanto, es correcto la caries y no la carie. En este caso, la letra S al final no es indicador de plural. La forma carie para el singular no existe.

- El paciente tiene una caries.

- En la revisión odontológica le detectaron tres caries. (F)