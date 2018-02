Cómo ahorrar en tiempos de crisis

Si en un hogar hay crisis económica o sea falta de dinero, lo más lógico es que empecemos a vivir con austeridad, desechando por completo el despilfarro en todos los sentidos.

Uno de los puntos más sensibles es el consumo de energía. En eso nos centraremos hoy, con el objetivo de que lo que paguemos en las planillas de servicios básicos sea algo mínimo y ahorremos plata.

De acuerdo al blog economia.com, del buen uso de los aparatos eléctricos depende el valor de la planilla a cancelar. Además estos funcionarán mejor.

El horno microondas, la licuadora, el tostador de pan deben mantenerse desconectados, así no consumirán energía. Conéctalos solamente cuando vayas a usarlos. Ten mucho cuidado con el abrir y cerrar de tu refrigeradora. Hacerlo frecuentemente consume más.

La lavadora empléala con agua fría y lava solo cuando tengas suficiente ropa acumulada. Igual con la plancha, úsala solo cuando tengas suficiente ropa para planchar. No dejes la plancha encendida si no la estás usando. No planches ropa húmeda y haz lo posible por planchar cuando no tengas otros artefactos encendidos.

Procura planchar durante el día hasta las 18h00, ya que durante ese tiempo el precio de la energía es menor. Apaga la radio, el televisor y computadora si no los estás usando. Desconéctalos cuando salgas de casa.

Si tu casa cuenta con aire acondicionado, utilízalo solo en las áreas que lo requieras y sella estos lugares para evitar que halla fugas. Aprovecha de la mejor manera la luz natural; abre las cortinas y persianas durante el día.

Pinta con colores claros paredes, techos y mobiliario de tu casa.

Vigila que las luces de las habitaciones vacías estén apagadas.

Procura utilizar focos ahorradores, te ahorrarán hasta un 50% en gastos por iluminación. (F)

