Ecuatoriana Camila Chiriboga nominada a los Webby Awards por diseños textiles inclusivos

Una meta y “sueño personal” para la diseñadora ecuatoriana Camila Chiriboga y su productora Rebecca Abraham, de AARP, ahora es realidad. Con más de 1.6 millones de reproducciones y 11.9 mil veces compartido en Facebook el video del proyecto textil VE° se encuentra nominado para los Webby Awards.

La colección VE° es una innovación textil por parte de Camila Chiriboga quien busca la inclusión de las personas con discapacidades visuales en la industria de la moda. “Este video ha convertido a mi proyecto –de tesis- en algo más grande de lo que soñé”, cuenta la diseñadora.

“Realmente este proyecto fue algo que siempre disfruté, aunque al comienzo nunca imaginé que iba a tener tanto éxito”, comenta emocionada la diseñadora. “Ahora, más que solo ayudar a los usuarios, también quiero seguir haciéndolo como un ejemplo para guiar a otros diseñadores”, afirma.

Los Premios Webby galardona a la excelencia en 7 tipos de medios: sitios web, cine y video, publicidad, medios y relaciones públicas, redes sociales aplicaciones y sitios móviles, juegos y podcasts y audio digital. La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales (IADAS) es la encargada de seleccionar a los nominados.

La quiteña, de 22 años, está en nominada a la categoría ‘Marketing de Moda y Belleza’. “Estar nominados para los Webby Awards significa estar entre los cinco mejores videos del mundo”, dice con orgullo. Solo un 10% de los videos seleccionados llegan a la etapa de nominación.

Los premios Webbys son considerados ‘el honor más grande en Internet’. La diseñadora ecuatoriana participa con el único video sobre una causa social dentro de su categoría, mientras compite con marcas de belleza y moda reconocidas a nivel mundial como Adidas, Maybelline e ID magazine.

“Lo que espero con esta nominación es que se multiplique el número de personas que se quieran involucrar en este tipo de trabajo para lograr encontrar mejores soluciones para necesidades específicas para personas con discapacidades que nos faciliten y mejoren la vida a todos” confiesa.

Votaciones en el Webby Awards

Anualmente los Webbys presentan dos galardones: The Webby Award, otorgado por la academia, y The Webby People's Voice Award, concedido por la votación del público.

Aquellos que deseen votar por Camila Chiriboga / AARP en la categoría ‘Marketing de Moda y Belleza’ o para People's Voice Award pueden crear cuentas gratis y emitir votos en el sitio web de Webby Awards.

Dónde votar: https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2018/social/content-marketing/fashion-beauty

En septiembre los Webby Awards renovaron su página web, ahora los votantes también pueden acceder y navegar por las páginas de votación fácilmente en sus dispositivos móviles. La fecha límite para ingresar sus votos en línea es este jueves 19 de abril; sin embargo los galardones serán oficialmente seleccionados el 28 de abril.

Valor e inspiraciones por la diversidad las bases de la inclusión

La diseñadora ecuatoriana realizó este proyecto inclusivo para su trabajo de tesis sin imaginar la gran aceptación que el público iba a entregar. “Fue una propuesta a la que me tuve que lanzar con valor e incertidumbre porque no sabía lo que me esperaba adelante”, afirmó Chiriboga.

Con ideas innovadoras pero en un área que no se planteaba este tipo de iniciativas Chiriboga mantuvo sus conceptos claros y en el camino encontró a personas que brindaron su colaboración. Rebecca Abraham, actualmente su productora, fue una de las primeras que confió en la colección VE°. “El mayor honor es estar nominado para los Webby Awards. Yo me alegré porque esto reconocía su esfuerzo y estuve agradecida por ella. Era contra la norma crear un video de este tipo para esta agencia, y haber sido reconocidos en una plataforma tan importante va a seguir motivándolos a apoyar este tipo de iniciativa”, cuenta agradecida la diseñadora.

La ecuatoriana confía en el poder de la “moda” para conmover a la sociedad y brindar mayor acceso a las personas con discapacidades y al público en general. “Quisiera inspirar a otros diseñadores a experimentar con las posibilidades de crear soluciones para personas con necesidades especiales y seguir apoyando iniciativas con una causa social”, comparte.

Actualmente Chiriboga ha iniciado un nuevo proyecto con el propósito de “más fácil ser diferente”, pero aún el concepto sigue en proceso. Una joven diseñadora que pone el “corazón en lo que cree”, no tiene miedo de pedir apoyo y trabaja duro sin dejar de visualizar la meta: esas son las claves de Camila Chiriboga, diseñadora ecuatoriana que ha triunfado en Estados Unidos. (E)