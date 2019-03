Julio César Trujillo recorrerá el país en mayo para recoger firmas para desaparecer el CPCCS

A partir de mayo próximo Julio César Trujillo inciará un recorrido por el país para recoger firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

"Ecuatorianos a partir del 15 de mayo en cumplimiento de mi compromiso de meses anteriores empezaré a recorrer el país recogiendo firmas de quienes deseen eliminar este CPCCS", dice en un tuit publicado el pasado miércoles.

No me he olvidado de mi compromiso de recorrer el país para recolectar las firmas para eliminar el @CPCCS, bienvenidos a todos lo que se quieran sumar, yo seré el primero en respetar la decisión del pueblo en las urnas. #EliminaciònDelCPCCS pic.twitter.com/Gupbx4UguI

