NASA se defiende de denuncias de sexismo por trajes espaciales que no ha renovado desde 1974

Washington -

La NASA se defendió este miércoles de las acusaciones de sexismo por su decisión de cancelar la caminata espacial de dos mujeres astronautas, asegurando que se debió a la falta de trajes.

La agencia espacial anunció el pasado lunes que la salida de la Estación Espacial Internacional (ISS) prevista para este viernes para una operación de mantenimiento estaría finalmente conformada por Christina Koch y Nick Hague, en lugar de Koch y Anne McClain, que son las dos mujeres actualmente a bordo, de un equipo de seis.

La ISS cuenta son un solo traje de talla mediana apto para este tipo de caminatas espaciales, y las dos mujeres se dieron cuenta de que ambas necesitaban esa talla. Anne McClain confirmó que el tamaño M le sentaba mejor que el L después de su salida al espacio el 22 de marzo.

La salida McClain-Koch habría sido la primera salida 100% femenina después de más de 200 desde 1998, y la NASA había subrayado la importancia de este momento.

La cancelación provocó consternación en fanáticos del espacio y feministas, que vieron la falta de preparación de la NASA como la herencia de décadas de dominación masculina, especialmente porque la agencia espacial anticipa meticulosamente cada detalle de las misiones, y prepara un regreso a la Luna para 2024.

"Hagan otro traje", dijo la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en Twitter.

"Podemos enviar a un hombre a la Luna, pero ¿no somos capaces de fabricar dos trajes de tallas femeninas?", escribió en esa red Julie Cohen, directora de la película RBG, sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

Esos trajes de la NASA se desarrollaron en 1974 y nunca han sido renovados. Constan de varias piezas: una es la parte superior del torso, que es dura y une el casco y los brazos, y es la que presenta el problema.

We’ve seen your tweets about spacesuit availability for Friday’s spacewalk. To clarify, we have more than 1 medium size spacesuit torso aboard, but to stay on schedule with @Space_Station upgrades, it’s safer & faster to change spacewalker assignments than reconfigure spacesuits. pic.twitter.com/tPisBHaF2p

— NASA (@NASA) 26 de marzo de 2019