‘En la juventud se aprende que en la vida no hay nada gratis’, afirma el papa Francisco

El papa Francisco mantuvo el pasado sábado un diálogo con alumnos del colegio Barbarigo, de Padua, a los que recibió en el Aula Pablo VI del Vaticano con motivo del centenario de esta institución educativa italiana.

En conversación con los adolescentes, el pontífice reflexionó sobre cómo tomar buenas decisiones en los momentos decisivos de la vida, informó el portal aciprensa.com.

A una joven preocupada por este asunto le dijo que “el punto de referencia más importante para la toma de una decisión importante lo encontrarás en ti misma”.

Le sugirió que tenga como punto de referencia a la hora de tomar una decisión “la propia conciencia. Y después, ¿cómo se expresa tu personalidad, tu conciencia?: sobre todo, en el entusiasmo juvenil. Nunca podréis tomar una buena decisión sin este espíritu de entusiasmo, de mirar con alegría al futuro”, agregó el portal.

“El entusiasmo, tener esperanza, y también saber arriesgar en la vida. Un riesgo proporcional. Quien no sabe arriesgar bien en la vida, difícilmente llegará a su horizonte. La juventud, no es pasividad. Es un esfuerzo tenaz para alcanzar metas importantes. El joven debe mirar al horizonte, a la meta, incluso si cuesta”, señaló el Santo Padre.

En la juventud “se aprende que en la vida no hay nada gratis, tu debes ganar las metas. Solo es gratuito el amor de Dios, la gracia de Dios, porque Él te amará siempre. Pero el ir adelante te exige el esfuerzo de cada día”.

También destacó la importancia de no aislarse, “es necesario el diálogo con vuestros capellanes, vuestros sacerdotes, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros amigos. Dialogar. No dialogar únicamente conmigo mismo, no. Eso se debe hacer un poco para reflexionar sobre el corazón. Pero me refiero a dialogar con los otros, porque la vida es un continuo diálogo y eso hace la sociedad”, sostuvo.

“Porque tú en la vida no estás sola, estás en una comunidad de gente que avanza. Una comunidad de una ciudad, una comunidad de una familia, también de una nación. El sentido comunitario de ir adelante, de recorrer un camino, el sentido comunitario del riesgo”.

En este sentido, animó a fiarse de los padres y de los abuelos. “Debéis hablar con los abuelos. Es importante”. (I)