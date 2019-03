Dos candidatos a Fiscal General insisten en que se revisen sus notas de examen oral

Quito -

Dos candidatos a ocupar el despacho de la Fiscalía General exhortan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio a que hagan "justicia" y revisen sus calificaciones, sobre todo las del examen oral que rindieron semanas atrás.

"Yo soy el mejor y el pueblo lo sabe, y hay un ganador, y estoy pidiendo que hagan un análisis y elijan al mejor", exclamó el candidato y actual juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Merck Benavides, en una rueda de prensa.

Él asegura que la designación del nuevo fiscal no es un asunto de "mejor puntaje", sino de "que se haga justicia y ese cargo lo ocupe una persona que va a cumplir a cabalidad. Que cumpla con su función, juzgando a los que han cometido delitos y no haciendo de la justicia penal una persecución a los que no han cometido delitos".

Su pronunciamiento se da en medio de la etapa final del concurso de selección de esta autoridad que realiza el Consejo transitorio, que es la de impugnación ciudadana y que concluye este jueves.

Los cinco postulantes con más altos puntajes y que están enfrentando esta fase, son Diana Salazar -que encabeza la nómina- con 88, 17/100; Benavides con 85, 17; Javier Bósquez, 77, 91; Alberto Santillán 77, 79; y Juan Vizueta, 76,93.

Benavides reclama ser el mejor postulante y por tanto el que debe ser elegido, pero al no ser el primero, cree que los miembros del Consejo deben revisar los videos de las exposiciones orales en las que él también dice fue el "mejor".

"El pueblo conoce mi participación, mi carpeta de méritos, mi prueba escrita y oral, por eso digo que soy el mejor de todos los que están participando, por eso pido justicia, pido transparencia a los señores del CPC", exigió.

Advirtió que podría acudir a instancias nacionales para plantear una acción de protección e internacionales si su candidatura no es la escogida.

Bósquez se dirigió a organismos internacionales

El aspirante Javier Bósquez, en cambio, ya remitió cartas a tres organismos internacionales para que revisen los procedimientos del concurso de selección.

Entre estas están la Organización de Estados Americanos (OEA) para que actúe como veedora de la selección, pues se siente perjudicado en la nota que obtuvo en su examen oral.

“Mis derechos están siendo vulnerados, ya que el Pacto de San José establece claramente que la función pública debe ser sin discriminaciones”, afirmó durante su diligencia.

Su requerimiento se hizo también al Parlamento Europeo "porque Ecuador necesita que todas las fuerzas interactúen y se pueda elegir al candidato más capacitado”, puntualizó.

Acudió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde habría expuesto "su caso y las debilidades detectadas en el proceso de elección".

El examen oral está establecido en el mandato de selección aprobado por el CPC y equivale a un puntaje de 30 puntos; y, uno de los ítems a los que los postulantes se refieren como subjetivos son la observación de las cualidades del aspirante como la “templanza, la personalidad". (I)