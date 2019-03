En 15 preguntas: Elecciones del domingo 24 de marzo del 2019 en Ecuador

Un total de 13'261.994 de ecuatorianos están habilitados para votar en los comicios seccionales y la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) este 24 de marzo del 2019. Los cargos que se elegirán son: 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos -excepto Galápagos-, 558 concejales urbanos y 747 rurales, 4.080 vocales de las 816 juntas parroquiales. Además, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A continuación una serie de respuestas a las preguntas sobre estas elecciones:

1. Cuándo se realiza el proceso electoral en Ecuador

El proceso electoral se desarrollará el domingo 24 de marzo de 2019, desde las 07:00 a las 17:00, en todo el territorio de Ecuador.

2. Requisitos para votar

Portar la cédula de identidad o el pasaporte

3. Qué se elige el 24 de marzo de 2019

Se eligen 5.675 autoridades principales.

Alcaldes

Prefectos

Concejales urbanos y rurales

Miembros de las juntas parroquiales

Vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

4. Conozca su lugar de votación

Para conocer el lugar de votación o si es miembro de la Junta Receptora del Voto, revisar aquí.

5. Quiénes votan

Todos los ecuatorianos mayores de 18 años y menores de 65 años.

Personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

El voto es opcional para:

Ecuatorianos de 16 y 17 años.

Adultos mayores de 65 años.

Ecuatorianos residentes en el exterior debidamente registrados.

Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo.

Personas con discapacidad, personas analfabetas.

Extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en Ecuador al menos cinco años y que se hayan inscrito en el Registro Electoral.

6. Cuáles son las fechas de la campaña electoral

La campaña electoral comenzó el 5 de febrero y termina el 21 de marzo de 2019.

7. Cuánto dura la ley seca

La prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol inicia el viernes 22 de marzo a las 12:00. Y, la restricción de alcohol regirá hasta el mediodía del lunes 25 de marzo del 2019, porque según el Código de la Democracia, a más del día de las votaciones, treinta y seis horas antes y doce horas después no se permitirá la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio ecuatoriano.

8. Multa por no votar

De acuerdo con el del Código de la Democracia, la multa por no votar es del 10% del salario básico (394 dólares para el 2019), es decir $39.40. Para quienes no actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto, la multa equivale al 15%, es decir $ 59,10, pero si la persona no realizó ambas cosas tiene doble multa el 10% del primer caso y el 15%, lo que suma un total de 98,50 dólares.

9. Cuántas papeletas recibirán los votantes

Se recibirán entre seis y siete papeletas, que son las correspondientes a:

Alcaldes

Prefectos

Concejales urbanos o rurales. Estas últimas para quienes eligen presidentes de las juntas parroquiales rurales.

Tres papeletas para elegir a los consejeros provinciales de la CPCCS

En Girón recibirán 8 papeletas porque además deben responder a la consulta por el agua en Quimsacocha.

10. Puedo renovar mi cédula para sufragar

El Registro Civil ha extendido horarios. De lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 18:00. Los días sábados 16 y 23 de marzo atenderán desde las 08:00 a las 14:00. Y el día 24 de marzo, domingo de elecciones, se atenderá de 08:00 a 14:00.

11. Voto de los ecuatorianos en el exterior

Solo votarán para elegir a los representantes para el Consejo de Participación Ciudadana.

12. Cuántos representantes del CPCCS se eligen

Hay un total de 43 candidatos que optan por los 7 puestos para consejeros principales y 7 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se elegirán 3 de las listas de mujeres, 3 de las listas de hombres y una mujer o un hombre de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos residentes en el exterior.

El elector debe estar atento pues si da su voto por cuatro o más figuras, automáticamente anulará la papeleta.

13. Consulta popular en Girón

En el cantón azuayo de Girón, a más de las elecciones seccionales, se preguntará a los 15.363 electores de tres parroquias si están de acuerdo que se realicen actividades mineras en las fuentes de agua y páramos del sistema hidrológico de Quimsacocha. Recibirán ocho papeletas.

14. Por qué solo se elegirán 23 prefectos si en Ecuador hay 24 provincias

Porque la provincia de Galápagos es administrada por un régimen especial y la máxima autoridad allí es el Consejo de Consejo de Gobierno, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución del Ecuador de 2008.

15. Qué son las circunscripciones electorales

Las nuevas circunscripciones se ejecutarán en 13 cantones de 10 provincias, en base al último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estas son las trece ciudades más grandes del país: Quito, Guayaquil, Durán, Santo Domingo, Machala, Cuenca, Manta, Loja, Portoviejo, Milagro, Riobamba, Quevedo y Esmeraldas. (I)