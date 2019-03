17 minutos de transmisión en vivo de tiroteo desata críticas por poco control de viralización de contenido violento

Londres -

Un hombre armado que mató a 49 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda transmitió en vivo los ataques por Facebook durante 17 minutos usando una aplicación diseñada para fanáticos de los deportes extremos y copias aún se compartían en redes sociales varias horas después.

La emisión en vivo de los ataques del viernes del peor tiroteo masivo que haya habido en Nueva Zelanda fue transmitida primero en Facebook y desde entonces ha pasado a Twitter , YouTube, Whatsapp e Instagram.

Facebook, Twitter y YouTube dijeron que habían tomado medidas para eliminar copias de los videos. Facebook informó que había eliminado las cuentas del atacante "poco después de que comenzó la transmisión en vivo" y tras ser alertado por la policía.

Sin embargo, Reuters encontró videos de los disparos en las cinco plataformas hasta 10 horas después de los ataques, que comenzaron a las 13:45 hora local en la ciudad de Christchurch.

Twitter y Google dijeron que estaban trabajando para evitar que las imágenes fueran compartidas. Facebook no respondió de inmediato a más preguntas.

En un lapso de 15 minutos, Reuters encontró cinco copias de las imágenes en YouTube con búsquedas por "Nueva Zelanda" y etiquetadas con categorías que incluyen "educación" y "personas y blogs".

En otro caso, el video fue compartido por un usuario de verificado de Instagram en Indonesia con más de 1,6 millones de seguidores. El usuario no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

El tiroteo en Nueva Zelanda muestra cómo los servicios que ofrecen pueden ser usados por grupos extremistas, dijo Lucinda Creighton, asesora principal del Proyecto contra el Extremismo.

La activista dijo que los ataques se mostraron en vivo en Facebook durante 17 minutos antes de que se detuviera la transmisión.

Matanza en formato de videojuego

El tirador filmó y compartió los ataques usando una aplicación para teléfono móvil llamada LIVE4, que permite a los usuarios transmitir directamente a Facebook desde cámaras personales, según el desarrollador de la aplicación y una revisión de Reuters de los videos disponibles en línea.

La aplicación generalmente se usa para compartir videos de deportes extremos y música en vivo, pero el viernes las imágenes recrearon una matanza de juego de computadora, mostrando la perspectiva del atacante mientras conducía, entraba y disparaba a personas dentro de una mezquita.

Alex Zhukov, fundador y director de tecnología de VideoGorillas, que desarrolló LIVE4, dijo que los servicios de LIVE4 transmitieron las imágenes directamente a Facebook y que su compañía no tenía la capacidad para revisarlas primero.

"La transmisión no es analizada, almacenada ni procesada por LIVE4 de ninguna manera, no tenemos la capacidad (incluso si quisiéramos) de ver las transmisiones en vivo cuando se hacen o cuando se completan", dijo en comentarios que escribió a Reuters.

"La responsabilidad del contenido de la transmisión es total y exclusivamente de la persona que inició la transmisión".

El Departamento de Asuntos Internos de Nueva Zelanda dijo que las personas que publicaban el video en internet corrían el riesgo de infringir la ley.

"El contenido del video es perturbador y puede ser perjudicial para la gente", dijo el departamento. "Estamos trabajando con plataformas de redes sociales, que están eliminando activamente el contenido tan pronto como se les informa de una publicación".

Pero comunidades privadas en línea dedicadas a contenido violento seguían buscando formas de compartir copias del video.

Miembros de un grupo llamado "watchpeopledie" de Reddit discutieron cómo compartir las imágenes pese a que el sitio de foros en internet tomaba medidas para limitar su propagación.

Retirar contenido violento

Si bien las principales plataformas de Internet se han comprometido a adoptar medidas enérgicas sobre la publicación de imágenes de contenido violento y otro tipo de contenido inapropiado en internet a través de sistemas automáticos y de monitoreo humano, algunos estiman que no está funcionando.

"No hay ninguna excusa para que el contenido de esa transmisión en vivo esté circulando ahora", señaló Lucinda Creighton, exministra de gobierno irlandesa y asesora de la ONG Counter Extremism Project, que hace campaña para retirar contenido violento de internet.

Las plataformas en línea "dicen que tienen sus propias tecnologías, pero no sabemos a qué se refieren, no hay transparencia y obviamente no están funcionando", agregó.

Su organización ha desarrollado tecnología capaz de detectar algunos tipos de contenido violento y se lo ha ofrecido a compañías de internet, pero ha sido rechazada.

Para Jennifer Grygiel, una profesora de comunicación de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, las compañías están haciendo muy poco para prevenir la viralización de contenido violento.

"Facebook es una plataforma sin moderadores donde uno puede colgar lo que quiera", dijo, alegando que no se habían adoptado medidas significativas desde la transmisión en vivo en la red social del asesinato de un hombre de 74 años en Cleveland, Ohio, en 2017.

Según Grygiel, usar las plataformas para transmitir actos de violencia se ha convertido en algo común para los perpetradores, y esas imágenes a menudo se comparten en YouTube y en otros sitios.

Para la experta, plataformas como YouTube tienen la capacidad de identificar y retirar videos violentos a través de búsquedas por palabras clave, pero se necesita más personal para monitorear los sitios.

"A través de la escucha social, tienen herramientas para identificar palabras clave y retirar los videos relacionados con este tipo de incidentes", explicó.

La inteligencia artificial puede ayudar, según ella, pero "no se puede diseñar ningún algoritmo para esto, porque no se puede predecir el futuro", concluyó. (I)