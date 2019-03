Superávit de 3 % al 2022 es la meta del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional

Quito -

Algunas de las metas macroeconómicas que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron reveladas ayer por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en una entrevista con una cadena televisiva internacional.

Martínez explicó que en los próximos días se conocerá el texto de la carta de intención que toma en cuenta no solo el Gobierno Central sino el Sector Público No Financiero (Gobierno Central, Empresas Públicas y Seguridad Social), pero adelantó que el régimen buscará cerrar las cuentas del sector público no financiero con un superávit del 3 % al 2022. Al 2018 este resultado fue negativo: -1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

También aseguró que en cuanto al ajuste en su conjunto, será de 5 % del PIB y se lo hará vía gasto y vía ingreso.

En cuanto a los ingresos se esperaría obtener unos $ 1.500 millones más (1,5 % del PIB) con una mayor recaudación, pero también analizando los sacrificios fiscales.

Entre tanto, ayer varias organizaciones sociales sindicales, laborales, agrarias y de la Seguridad Social anunciaron una “contundente” movilización para abril, en contra del Acuerdo con el FMI.

Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, explicó que las movilizaciones de rechazo estaban planificadas para el 20 de marzo, pero que se han pospuesto por pedido de varias organizaciones que están ingresando a la iniciativa y para evitar que se confundan las movilizaciones con algún tipo de intervención politiquera, a pocos días de las elecciones.

Ibarra aseguró que el Gobierno no cuenta ni con el apoyo de empresarios ni de trabajadores. En el caso de los trabajadores dijeron rechazar los despidos masivos que se han dado en las últimas semanas.

Sobre las desvinculaciones, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, confirmó ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, se han desvinculado 11.820 funcionarios tanto de la Función Ejecutiva como del resto de poderes, así como de las empresas públicas. (I)