Accidente en Etiopía: cómo es el Boeing 737 MAX 8, el nuevo modelo de avión implicado en 2 accidentes con cientos de víctimas en menos de 5 meses

La tragedia de Ethiopian Airlines ocurrida este domingo marca el segundo accidente fatal en cinco meses que involucra a un nuevo modelo de avión Boeing.

La aerolínea etíope informó que un Boeing 737 MAX 8 de su flota se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba, Etiopía, con rumbo a Nairobi, Kenia.

Ethiopian Airlines confirmó que ninguno de los 149 pasajeros y ocho tripulantes había sobrevivido al accidente.

A nivel global, el Boeing 737 MAX 8 está en uso comercial desde apenas el año 2017.

El pasado mes de octubre, un avión de este mismo tipo que operaba para la compañía Lion Air también se estrelló poco después de despegar de Yakarta, Indonesia.

Las 189 personas que viajaban a bordo murieron en el accidente. Aquel avión tenía menos de tres meses de antigüedad.

El avión siniestrado en octubre de 2018 frente a la costa de Indonesia quedó totalmente destrozado.

Este domingo, el vuelo ET302 de Ethiopian Airlines en un avión del mismo modelo de Boeing también se estrelló minutos después de despegar.

La aeronave voló por primera vez para la compañía etíope en octubre de 2018, según sitios web de seguimiento de vuelos.

Ethiopian Airlines dijo el lunes en un tuit que dejaba de utilizar su flota Boeing 737 MAX 8 hasta nuevo aviso.

Por su parte, Boeing dijo el lunes que la investigación sobre el accidente de Ethiopian Airlines se encuentra en sus primeras etapas y que no hay necesidad de emitir nuevas directrices para los operadores de sus aviones 737 MAX 8 en base a la información que tiene hasta el momento.

"La seguridad es nuestra prioridad número uno y estamos adoptando medidas para comprender completamente todos los aspectos de este accidente ", dijo un portavoz de Boeing en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 de marzo de 2019