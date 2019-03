Los esfuerzos de Ecuador para atraer inversión española aún son insuficientes, según analista

Madrid -

“Países como México, Colombia o Chile son más activos que Ecuador a la hora de mostrar a los inversores sus oportunidades de negocio en España”. La frase es de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School y responsable de la doceava edición del informe “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, que días atrás se presentó en Madrid.

El estudio concluye que pese a que las compañías ven a la región con menos optimismo por los riesgos que se ciernen sobre el desempeño de la economía mundial, seguirán incrementando sus inversiones como parte de su estrategia a largo plazo. De hecho, de las 106 empresas consultadas, un 76% respondió que tiene previsto aumentar su presencia en la región a lo largo de este año. El 23% piensa mantenerlas y solo un 1% reducirlas, principalmente en Venezuela. Nueve de cada 10 de estas grandes compañías están en México, que se confirma como el mercado más importante tanto para las grandes corporaciones como para las pymes.

Apenas un 33% está en Ecuador. “Que el país no tenga un volumen importante de población no significa que no pueda ser un destino atractivo”, añade Martínez Lázaro. En su opinión, “hay oportunidades que no están siendo explotadas, como el turismo, y que podría ser la base para incrementar su desarrollo económico”.

Si bien distintos miembros del Ejecutivo han tratado de captar inversiones extranjeras; el esfuerzo se ha visto opacado por la proactividad de otros gobiernos. “En el último lustro su presencia en este tipo de foros fue menos frecuente; por lo que ahora tiene delante una oportunidad de ser un país que se venda al exterior”.

Las encuestas que sirven de base para el informe patrocinado por IE Business School, Iberia, Casa América y Llorente y Cuenca se efectuaron del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2018.

De sus respuestas se desprende que el atractivo de los mercados internos, la ubicación geográfica y la competitividad son las ventajas que encuentran las empresas españolas a la hora de invertir en Latinoamérica. En esta línea, el experto considera que la Administración de Lenín Moreno, “debería dar pasos para integrarse más en los flujos de comercio que muchos países de la región ya mantiene con otras naciones”, en referencia a la Alianza del Pacífico. Ecuador, insiste, “ha estado muy concentrado en Estados Unidos y en China, pero ser parte de este grupo le abre una ventana de oportunidad para que sea capaz de aumentar sus flujos comerciales con unos socios que creen que el libre comercio es un factor de desarrollo económico muy importante”. (I)