Transportistas escolares protestaron en Guayaquil; piden derogatoria del Decreto 619

El anuncio del presidente Lenín Moreno, que realizó en cadena nacional- de no incrementar el precio del diésel, no es suficiente para los transportistas escolares. Así lo aseguró -vía telefónica- Henry Pinto, presidente de la Junta Provincial de Transporte Escolar del Guayas.

"Hoy nos manifestamos sin interrumpir el tránsito y bloquear vías. Queremos que se derogue el decreto. Esto afecta a la economía familiar", dice.

El decreto 619 reduce el subsidio de las gasolinas eco, extra y el diésel. Sin embargo, días antes el Gobierno ratificó que el galón de diésel seguirá en $ 1,037 para el transporte de carga, escolar y pasajes.

Pinto menciona que en total son 2.000 unidades que funcionan en Guayaquil, de las cuales 700 se movilizaron hoy por la vía a la Costa, Daule, a lo largo de la calle Portete y en el redondel de la La Pradera, sur de la ciudad.

La manifestación comenzó aproximadamente a las 08:30 de este lunes y culminó a las 09:15 hasta llegar a la sede de la Federación Nacional de Transporte Escolar, ubicada en las calles Asisclo Garay y Colón.

Frente a la pregunta de un posible mecanismos de compensación, Pinto señaló que el problema es la diversidad de unidades y por ello la compensación debería ser diversa. Cita como ejemplo un consumo de 9 galones al día ($10) de una furgoneta con capacidad para 16 estudiantes; mientras que un bus (45 personas) al día consumen 26 galones que equivale a $25.

"Ese es un perjuicio porque un padre de familia que paga el expreso, por ejemplo $50, no va a pagar el doble. Nosotros como transporte escolar quebramos porque no tenemos a quien transportar, no alcanzaría. El negocio no sería rentable", afirmó.

Según Pinto, para las 15:00 se prevé una reunión en el Palacio de Carondelet. (I)