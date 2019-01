Angélica Porras: ‘La independencia no solo es quitar a un partido político’

Quito -

Tras la salida de Juan Pablo Albán, la consejera Angélica Porras ha sido la voz crítica del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

Marcelo Merlo sostiene que no hubo mayor discrepancia en el interior del CJT, que el 95% de las decisiones fueron en consenso.

Hay serias discrepancias. Si bien es cierto que alrededor del 95% de las decisiones son en conjunto, las más importantes se tomaron por mayoría de 3 a 1. O llamando a reuniones de manera imprevista, a las que yo no podía asistir.

¿Se logró reinstitucionalizar al Consejo, pese a las diferencias?

Creo que no. Y no solo por las diferencias, sino por un entramado que supuso un control a los jueces desde la Judicatura con los procesos disciplinarios y una tolerancia a la corrupción. Para superarlo era necesario un rediseño de la gestión de la justicia, eliminando no a los correístas, sino a cualquier práctica que atente contra la independencia. Eso suponía aclarar cómo se hicieron los concursos y poner bases firmes para la evaluación, con veedurías internacionales y un sistema de control claro. Ninguna de esas cosas se profundizaron. Tampoco el control, además de bienes de jueces y otros servidores judiciales.

A su juicio, entonces, no se logró realmente el objetivo de despolitizar al organismo rector de la justicia y a la justicia misma?

Mi opinión es que no. La independencia no solo tiene que ver con quitar a un partido político del control de la justicia, sino las prácticas que permiten a cualquier partido o gobierno valerse de la justicia y eso pasa por jueces altamente formados y sistemas de selección claros.

¿Cuál considera que es el principal problema de la justicia en Ecuador?

La falta de independencia y una formación muy débil de parte de los jueces.

¿Prioridades del CJ definitivo que será designado en poco tiempo?

Evaluar a la Corte Nacional y al resto de los jueces de manera seria y técnica, transparentar las estadísticas, aclarar los sistemas de selección y control disciplinario. Se requiere un rediseño del sistema entero. (I)