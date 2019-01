Jair Bolsonaro quiere valores conservadores en Brasil

Brasilia -

Con una larga ceremonia de toma de mando, Jair Bolsonaro (extrema derecha) se convirtió ayer en el 38º presidente de Brasil, la mayor potencia económica latinoamericana.

“Convoco a cada uno de los congresistas a ayudarme en la misión de restaurar y volver a erguir a nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad económica y la sumisión ideológica”, dijo Bolsonaro.

“Vamos a valorar la familia, respetar las religiones y nuestras tradiciones judeo-cristianas, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores”, proclamó el excapitán del Ejército de 63 años, quien ha sido criticado durante toda su carrera por sus frases racistas, misóginas y homófobas.

Se abstuvo de dar detalles sobre los planes de ajustes y privatizaciones impulsados por su ministro de Economía, Paulo Guedes, aunque se comprometió a obrar en nombre “del interés nacional, del libre mercado y de la eficiencia”.

Lo que sí hizo fue reafirmar su promesa de liberalizar la posesión de armas, al afirmar que “el ciudadano de bien merece disponer de los medios para defenderse” de la delincuencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lo felicitó en un tuit por su “gran discurso” y afirmó: “¡Estados Unidos está contigo!”.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de enero de 2019